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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de uzun süredir haber alınamayan yaşlı kadının evinde kemikleri bulundu | Son dakika haberleri

        İzmir'de uzun süredir haber alınamayan yaşlı kadının evinde kemikleri bulundu

        İzmir'de yalnız yaşadığı evinde uzun süre önce vefat ettiği belirlenen 87 yaşındaki kadının kemiklerine ulaşıldı. Yakınları, yaşlı kadınla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve kendisine ulaşamadıkları için bir süre önce polis merkezine başvurduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 00:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:49
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        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
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        Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti.

        CANSIZ BEDENİNİN KEMİKLERİNE ULAŞILDI

        Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı.

        Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        UZUN SÜREDİR YALNIZ YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

        AA'nın haberine göre; yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi.

        Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
        #Konak
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