Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili olarak açıklamalar...

CNNTÜRK kanalında soruları yanıtlayan Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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Faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımız ile beraber olay bölgesine intikal ettik. Olay yerinde incelemelerde bulunduk. Kriz masasında değerlendirmelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde durum netleşmeye başladıktan sonra akşama doğru ilk basın toplantımızı yaptık. O gün basın toplantısından önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey, basına yetkiler ve belgelendirmelerle ilgili iki kere açıklamada bulunduğu için ben de basın toplantısı sırasında yangın yeterlik belgesi ve yetkilerle ilgili kısa bir açıklama yaptım.

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"BİRKAÇ GÜN SONRA KONUŞACAKTIM"

Ben de bir babayım. İnsanlar evlatlarının başına bir şey gelirse elbette üzülür. Bu acılı süreçte, insanlar cenazelerini teslim almadan, defin süreçleri tamamlanmadan açıkçası kanal kanal dolaşmak istemedim. O kadar çok bilgi kirliliği olmaya başladı ki, bugün yayına çıkıp süreçle ilgili soruların hepsini cevaplayacağım. Birkaç gün daha bekleyecektim. Defin işlemlerinin tamamlanmasını istedim. Bu çok büyük bir acı. Çok önemli süreç. Bu süreç tamamlanmadan önce kanal kanal dolaşmayı doğru bulmadım. Bugün çok fazla bilgi kirliliği olunca soruları cevaplamak için geldim.

TURİZM MERKEZLERİNDE YETKİ KİMDE?

Turizm merkezlerinde yetki kimde? Turizm açısından potansiyeli olan bölgelerde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile turizm merkezi ilan edilir. İki önemli yetki bakanlığa geçer. Bir tanesi imar planları yapma yetkisi. İkincisi de turizm amaçlı kamu arazilerin tashisi yetkisi alır bakanlık. İki önemli yetkisi bu. Bunun dışında bir yetki almıyoruz. Belediye mücavir alanında belediyelerde dışında ise il özel idarelerindedir. Mücavir alanı dışında olduğu için ruhsat ve iskan yetkisi il özel idaresi yetkili. Turizm Bakanlığı hiçbir zaman özel kanunla tanımlama yapılmıyorsa yetkili olmuyor.

"BİRİNCİ KRİTER BELEDİYE BELGESİ ALMASI"

2021 öncesi nasıldı? Belediye belgeli oteller vardı. Bunlar işyeri açma ruhsatı ile çalışıyordu. Bir de belediye artı bakanlık belgeli oteller vardı. Aradaki fark nedir diyorsanız? Bakanlık zaten öncelikli olarak belediye belgesini şart koşuyor. 2021'de ne değişti? 2021'den itibaren dedik ki, turizm çok büyüyor. Bundan sonrıa sadece belediye belgeli olmasın. Bunun yanısıra bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alsın. Bu ilave olarak geldi. Bazen bilgi kirliliği oluşturuluyor, belediyelerin yetkileri bakanlığa devredilmiş gibi, böyle bir şey yok. Şimdi artık belediye belgesi yeterli değil aynı zamanda bakanlık belgesi alması gerekiyor. Birinci kriteri belediye belgesi alması.

"KOVİD SÜRECİNDE ZORUNLU VE GEÇERLİYDİ" Güvenilir turizm belgesi vardır. Kovid zamanında seyahat trafiğini açık tutmak için hijyen ve sağlık koşullarıyla geçici bir sertifikasyon işlemiydi. Binanın güvenliği anlamında değil. Kovid süreci için zorunlu ve geçerliydi. Bu zorunluluk kaldırıldı. Bir de sürdürebilir turizm sertifikasyonu var. Paris İklim Anlaşması yükümlülükleri gereği sıfır karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik gerekiyor. Çevre, iklim şartları, atık yönetimi, sıfır karbon ayak iziyle ilgili yapılması gerekenler. "YANGIN YETERLİK BELGESİNİ BELEDİYELER VERİYOR" İl özel idaresi diyor ki, 'Sen bunları yetkili kurumlardan alıp bana getireceksin' diyor. Türkiye'de resmi yetkili kurum sadece itfaiyelerdir. Kartalkaya'da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız. Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için. Yangın yeterlik belgesini bir tek itfaiyeler veriyor. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz belediyeler veriyor. Mümkünse ilçe, yeterliliği yoksa Bolu Belediyesi. Seben ilçesinin yeterliliği yoksa o zaman Bolu İtfaiyesi. işyeri açmak için çalışma ruhsatını il özel idaresi veriyor. Size listeyi veriyor. Bunları halledin gelin diyor. Burada Bolu İtfaiyesi gerekli denetlemeleri yaptıktan sonra belgeyi veriyor. "BAKANLIK TURİZMLE İLGİLİ SÜREÇLERİ DENETLİYOR" İl özel idaresi uygunlukları tamamsa işyeri açma ve çalışma ruhsatı veriyor. Bu bize gelince süreç başlıyor. Bakanlık işletmeye kontrolör gönderiyor. Kontrolümüz nelere bakıyor? Turizmle ilgili süreçleri denetliyor. İşyeri açma ruhsatını görünce bizim için işlem tamam anlamına geliyor. Ana kuralımız bu. Bakanlık kontrolleri tesisin niteliklerinin standartlarının sınıflandırmasını yapıyor. Yıldızını, niteliğini denetliyor. Oda sayılarının yeterli olmasına bakıyoruz. Yatak kapasitesine bakıyoruz, minimum ve maksimum olarak. Tatil köyü, apart, pansiyon var tabii. Hepsi otel olarak olmuyor. Biz nitelik ve sınıflandırmasıyla ilgili denetimleri yapıyor ve sonra belgeyi veriyoruz. "İTFAİYEDEN BAŞKA HİÇBİR KURUM VEREMEZ" 2021'den sonra süreç bize geçti. 2022'ye kadar 80'lerde başlayan 40 yıllık süreçte bakanlık yaklaşık 100 tesis kapatmış. 2022'den günümüze kadar 4 bin 380 tesis yeterlikleri oluşturmadığı için kapatıldı. Şu anda da kapatmaya devam edemiyoruz. Yangın yeterliliği alamıyor, kirlilik oluyor vs. Bu yeterlik ve belgelendirme ile ilgili bakanlık çok ciddi süreç yönetiyor. Türkiye'de yangın yeterlik belgesini sadece itfaiye verir. Başka hiçbir kurum veremez. Yangın yeterlik belgesi gerekiyorsa mutlaka ilgili itfaiyeden alması gerekiyor. İlçe itfaiyesi yeterli olmadığı için il belediyesinden alması gerekiyor. Yeterlikten kastımız uzmanlık yeterliliği. İtfaiyede tulumbacılar/pombacılar ve bir de uzmanlar var. Bu çok teknik konu. Bakanlık kontrolleri herşeyi denetlemez.

"TESPİTİ YAPTIKTAN SONRA GERİ ÇEKMEK OLMAZ" Muhtemelen yeni bir işletme açacaktır veya tadilat yapmıştır. İşletme değişikliğine gitmiştir. O zaman talep etmesi gerekir yeterlik belgesini. X turizmle işletiyorsunuz, aşağıda y işletmesine alt işletmecilik veriyorsunuz. O bölümle ilgili çalışma ruhsatı talep edilebilir. Belge alabileceğiniz başka kurum yok. Alsanız bile bakanlık kabul etmez. İşyeri ruhsatını düzenleyecek olan il özel idaresi. Orada 8 tane hatalı kural çıkmış tesisin geneli ile ilgili. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirmeler levhaları, bina acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma ve tahliye gibi 8 tane asli eksiklik buluyor Bolu Belediyesi. Tespit yapıyor. Bu tespiti yaptıktan sonra geri çekmek gibi bir şey olamaz. Normalde bu eksiklikleri tespit ettikten sonra bunu il özel idaresine veya son belgesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeniz gerekiyor. TCK 279'a göre yetkili makamlara bildirmeme ihmali... "BAKANLIĞA İHBARDA BULUNMASI GEREKİYOR" Belediye bu tespiti yaptıktan sonra geri çekme olmaz. Kanunda ceza yaptırımları var. Yargılama sonucunda mahkeme kararını belirleyecek. Her olay ve her vaka için tek bir yasa çıkaramazsınız. Bolu Belediyesi bu tespiti yaptıktan sonra süre vermesi gerekiyordu düzeltmesi için. Makul süreye kendileri karar verir. O süreden sonra düzelmediyse, işyeri açma çalışma ruhsatını düzenleyen il özel idareye veya bir üste Kültür Turizm Bakanlığı'na ihbarda bulunması gerekiyor. Bunu dediği andan itibaren il özel idaresi, bakanlığa bile sorma gereği duymadan hemen kapatma verecekti. Ruhsatını iptal edecekti. İl özel idaresi ruhsatı iptal ettiği için gidip, kapatabilir. "BU OTELDEKİ PROBLEMLER 8 MADDEDE TOPLANMIŞ" Bırakalım kanun maddesini vicdanen ve etik olarak bu kadar canını riske atma şansınız var mı? Ben kanunen zorunlu olduğunu düşünüyorum. Ama kanun kısmını bir tarafa bırakıyorum. Siz bir yangının itfaiyecilerden daha fazla nasıl bir zarara sebebiyet vereceğini bilen kurum var mı? O andan itibaren zaten il özel idare işyeri açma çalışma ruhsatı yeterliliği düştüğü için otomatikman kapatma işlemini yapar, bize bilgi verir. Mücavir alanda olsaydı belediyeye başvuracaktı itfaiye. Siz bu gerçeği bildikten sonra başka işlem yapamazsınız. Siz tespit ettiniz, önünüze düşmedi. Siz bizzat talep üzerine gittiniz tespitleri yaptınız. Artık bunun farkındasınız. Bu otelde ciddi problem var. 8 tane madde saymış.

"KAFETERYA BÖÜMÜ OTELİN İÇİNDEKİ BİTİŞİK ALANDA" Orası ayrı bir kafe değil. İçeriden girişi olan kafetarya orası. Otelin içinde bitişik bir alan. 70 metre kare dediği yer orası. Otelin dışında deniyor ya, kafeterya direk ana binanın içinde. Direk otelin içinden bağlantısı var. Ana binanın içinde. Ana bina zaten riskte. Ana binanın riskli olduğunu biliyorsunuz, onun içindeki bir başka yere belge veriyorsunuz. Bu da bence hata. İkinci sıkıntılı işlem bu. Binanın güvenliğini konuşuyoruz. Siz bir yangın güvenlik prosedürü oluşturuyorsunuz. Belge geri çekildi diyorsunuz, güvensiz olan binada bir mekan için belge veriyorsunuz. Üstüste ikinci hatayı yapıyorsunuz. Orası nasıl güvenli olabilir ki? "MEVZUAT KARARI SİZE BIRAKIYOR" Yangın yeterlik belgesi veren kurum aslında verdikten sonra da denetimiyle yetkili. Mevzuatta yetkiniz var zorunluluğunuz yok. Siz hangi periyotlarla gideceğinize, ayda bir, yılda bir de gidebilirsiniz. Bu kararı mevzuat size bırakıyor. Sistem sıkıntılıdır her ay gidebilir. Burada itfaiyeyi kast ediyorum. Yeterlilk belgesini itfaiye denetimleri yapmakta yetkili olan birim. Belediye Yangın Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası j bendine göre böyle. Zaten ilk yetkilendirme nasıl olmuş? Kurum olarak gitmişsiniz belgeyi düzenlemişsiniz, düzenli olarak denetleme yetkisi var. Sağlık, gıda ile yeterlik belgesi kurumlar var. Kim yetkiyi veriyorsa denetleyebiliyor. "TALEP EDİLİRSE DENETLER SÖZÜ ÇARPITILDI" Kartalkaya'daki bütün oteller bütün işletmeler itfaiye yeterlik belgesini Bolu İtfaiyesi'nden almış. Almak zorunda zaten, başka yer yok. Burada yeterlik belgesini veren Bolu İtfaiyesi. Yeterlik belgesini veren denetlemeye yetkilidir. Zorunluk kısmı ise; talep edilirse denetler diyor ya, bu çarpıtıldı. Talep edilmezse denetlemem maddesi değil. Talep edilirse denetlemek zorunda. Yeni bir işletme açıyorsunuz diyelim. Çalışma ruhsatı ve çalışma belgesi almanız lazım. Otomatik olarak itfaiyeye gidiyorsunuz beni denetle diyorsunuz. Talep ettiğin zaman zorunlusun. İstediğin zaman denetlemeye gidebilirsiniz itfaiye olarak. Bunu bütün belediye başkanları bilir. Bilmesi gerekir, bu çok net bir kuraldır. Herkes yeterlik belgesi aldığı itfaiye tarafından denetlenir. "BİZ YETERLİKBELGESİNİ SADCE İTFAİYEDEN KABUL EDERİZ" Kapıdan içeri sokmadı diyelim. Döner il özel idaresine. İl özel idare der ki, makul sürede yangın belgenizi yenileyin der. Yenilemezse işyeri açma çalışma belgesinin yeterlik kıstaslarından biri düştüğü için iptal olur ve kapatılır. Yasa diyor ki, Türkiye'de yangınla ilgili yeterlik belgeleri itfaiyelerden alınır diyor. Mücavir alanda olsun, olmasın. Bu belgeyi sadece ve sadece itfaiye verir. Biz bakanlık olarak bu yeterlik belgelerini sadece itfaiyelerden kabul ederiz. Yetki var zorunluluk yok. Bunu ne kadar süreyle denetleyeceğinin keyfiyeti kuruma; yani itfaiyeye bırakılmış. Ancak işletme talep ederse denetlemek zorunda. 'Gelmiyorum' diyemez. Bu sadece işletme talep ederse gelmek zorunda değil, yetkiniz var dilediğiniz periyotlarda denetim yapabilirsiniz. Kanun bu aslında.

"GEÇERLİLİK SÜRESİ BOYUNCA İTFAİYE YETKİLİDİR" Mücavir alan başka bir şey. Alanda söz hakkı olan il özel idare. Bu sizin itfaiyenizin yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Tamamlayıcı mevzuatlara baktığınızda boşlukların kalktığını görüyorsunuz. Resmi işletmeler sadece yangın yeterlik belgelerini itfaiyelerden alıyoruz. İtfaiyenin denetleme yetkisi var. Her işletmenin, Bolu'da bu oteller olarak bakalım. İlçe belediyeleri yeterli olmadığı için yeterli olan Bolu Belediyesi. Buradan yeterlik belgesini almışlar. Yeterlik belgesi geçerli olduğu sürece tekrar tekrar denetleme yetkisini itfaiyesi veriyor. Mevzuat böyle yorumlanır. Bir yere yeterlik yetkisi veriyorsanız, geçerlilik süreci boyunca denetimden siz yetkilisiniz. Yetkiniz var ama yükümlülüğünüz yok derken, bunun hangi periyotta denetleyeceği keyfiyetini size bırakmış. İşletme talep ederse gelmiyorum diyemezsiniz, zorunlusunuz. "ETİK VE VİCDAN KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEYE İZİN VERMEZ" Herhangi bir sebeple yenilemek gerekiyorsa itfaiyeye gitmek zorunda. Sürdürülebilirlik belgesi her yıl yenilenir. Bu belge sanki yangın belgesi imiş gibi bir şey yaratıldı. Öyle bir şey. İşyeri açma çalışma ruhsatı demek benim için alt belgeler yapılmıştır anlamına gelir. Bir kurum etiği ve vicdanı açısından baktığınızda açıklanabilir bir şey değil. Kanun ayrı bir şey. Sonuçta ne kadar risk olduğunu itfaiyeciden başka bilen olamaz. Böyle bir ortamda kurumun vicdanı, etiğin kesinlikle böyle bir şeye izin vermemesi gerekiyor. Konu ana restoranda yangın başlamış veya başka yerde başlamış. Yangın çıktıktan sonra yetersizliği biliyorsunuz. Ona rağmen olayı sürdürmek. Sıkıntı burada. Alarm sistemi varmış ama çalışmamış. İnsanlar çabuk uyanıp canlarını kurtarabilirdi. "KONTROLÖRÜMÜZÜN O YETERLİĞE SAHİP OLMA ŞANSI YOK" Benim denetlediğim konular turizmle ilgili. Turizmle ilgili sınıflandırma, nicelik, nitelik gibi kapasiteler. Keyfi de gidebilirim, şikayet gelirse de gidebilirim. Gitmeden önce dosyasına bakıyorum. Geçerli bir ruhsatı var mı? Yangın yeterlik, gıda güvenliği vs. Eğer o varsa kontrolü gönderiyorum. Bu belgeleri il özel idaresi vermek zorunda. 2015'te güncellenmiş. Kısım kısım almış. İl özel idareden almış. Geçerli bir işyeri açma çalıştırma ruhsatı var demek, itfaiye yeterlik raporu ver demektir. Lokantasına 2013'te, büfesine 2014'te almış. 2015'te bir tane daha almış. Ruhsatlar il özel idaresinden alınıyor dediğim gibi. Geçerli belgeyse kendi denetimi yapabilirim. Bakanlık olarak yangın denetimi yapmak bizim uzmanlık ve yeterlik alanımıza girmez. Bu çok teknik konu. İçeride su pompaları, basınç odaları var. Köpük sistemi var. Bizim kontrolörümüzün o yeterliğe sahip olma şansı yok. Ben bir tek şunu yaptım, geçen sene, onu da zorla yaptırttım. Antalya Kaleiçi'nde iki otelde yangın çıktı. İki Lübnanlı boğulma sebebiyle hayatını kaybetti. Duman dedektörü yüzünden vefat ettiler. Tescilli yapıda duvarları yapamamışlar. Pilli sistem yapabilirlerdi. Yönetmeliği değiştirdik. Artık benim kontrollerim duman dedektörüne bakma zorunda dedim.

"BU DAVA SÜRECİ VE SONUÇLARI ÇOK ÖNEMLİ" Bu dava süreci çok önemli. Sonuna kadar gidilmesi lazım. Uzmanlarla birlikte dava sürecinin yönetilmesi gerekiyor. Herkes sorumluluğu olanında gerekli cezaları almalı. Buradan çıkacak sonuçlara göre belki mevzuatta, kanunlarda değişiklik yapmamız gerekiyor. Davanın kararına göre uzmanları bunun üzerinde konuşacak. Burada yetkiler var, sorumluluklar, zorunluluklar yok. Her ilçede yeteri kadar itfaiye kapasitesi yok. Belki zorunluluk getirilmesi lazım. Belli kapasitenin üzerindeki yerleşim yerlerinde mutlaka itfaiye yapılanması şart koşulabilir. Sadece Kartalkaya olarak görmeyin. Birçok ücra noktalarda otellerimiz var. Bu masaya yatırılıp, finansmanı oluşturulmalı. Belki oradaki işletmelere şart koşulacak. Davanın sonucu ayrı ama onun dışında da iller olarak bununla ilgili nasıl yapılanmak gerekir, bunu konuşmak gerekir. OTEL SAHİBİNİN TURİZM GELİŞTİRME AJANSINDA ÜYE OLMASI Bizim yönetim kurulumuz sektör temsilcilerinin bölgelerden kotaları var, seçimle geliyor. Biz atamıyoruz. Biz sandıkları kuruyoruz, otel sahipleri gelip oy kullanıyor. En çok oy alan Turizm Geliştirme Ajansı'nda temsil ediyor. Kendisi Karadeniz bölgesinde aday olmuş, en çok oyu aldığı için girmiş. "YÖNETİM VE MEVZUATLARDA DEĞİŞİKLİK GEREKİRSE YAPILIR" Yetki var, zorunluluk yok ya. O sorumluluk duygusuyla o belgeyi veren kurumların yetkisini doğru kullanması gerekiyor. Herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. İşletme sahibinin de sorumluluğu var. Yönetmeliği bilmiyor mu? Bu birinci kısmı, olmazsa olmazı. Belgelendirme sürecinde dahil olan bütün kurumların yetkilerini doğru şekilde kullanması gerekiyor. Ceza gereken kurumlarda en doğru şekilde yargılanması gerekiyor ki ibret olsun. Yönetmeliklerde, mevzuatlarda değişiklik olacaksa onun da yapılması gerekiyor. "BELGELERİ TAMAMLAMAYANLARI KAPATIYORUZ" Kapatma kararını biz alıyoruz uygulamasını belediyeler yapıyor. En son toplantımızda Valiliklere talimat verdim. Belediyeleri kapatma işlemlerini tamamlamakta zorlamasını istedim. Son 3 yılda çok etkili ve yoğun program yürütüyoruz bununla ilgili. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı çalışma. Bütün belgeleri düzenli hale getiriyoruz. Tamamlamayanları kapatıyoruz, kapatmaya devam ediyoruz. "2-3 ARAÇLIK İTFAİYE MERKEZİ KURULABİLİR" İtfaiye teşkilatını kurmak itfaiyenin yetkisinde. İl özel idaresinden yer talep edecek. Finansmanıyla ilgili bir durumu varsa hep birlikte otelciler toplanıp, gerekirse destek oluşturulur. 2-3 araçlık bir itfaiye merkezi kurulabilir. Ama bu bizim sorumluluk alanımızda değil. Öncelikli olarak itfaiyenin yapması gereken iş. "İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINI BAZ ALIYORUM" İşyeri açma çalışma ruhsatı yenilenmesi gerektiği durumlarda yenileniyor. Değişik tarihlerde yenilenmiş. Ben işyeri açma ve çalışma ruhsatını baz alıyorum. Bu ruhsatın yenilenmiş olması itfaiye ve diğer raporların yenilenmiş olması gerekiyor. Bu raporu bana veren kurum bunları yenileyip vermek zorunda.

"2005'TEN BU YANA 110 TESİSTEN YETERLİK RAPORU İSTEDİK" 2005'ten önce ruhsat zorunluluğu yokmuş.Sonra zorunluluk olunca işletmeler açılmış. 2005'ten önce 110 tesis ruhsatla ilgili eksiklik olduğu için yangın yeterlik raporu istemişiz. Bize oluşturup gönderin demişiz. İmar izni almanız gerekebiliyor. 3 aylık süre tanınmış. 42 tanesi kapatılmış, yeterlik belgesi getirmeyi başaramadıkları için. Sonra 2 tanesi tekrar belge almış, açılmış. "İL ÖZEL İDARESİNİ BİLGİLENDİRMELERİ GEREKİYORDU" Resmi kurumlar yangın yeterlik belgelerini bir tek itfaiyeden alır. Başka bir yerden getiremezsiniz, geçerliği yok. 12 Aralık'ta eksikliklerin tespitini yapıyorsunuz. Sonra bu yangın yeterlik belgesi talebini geri çektiriyorsunuz.Talebi çektirmek yerine o belgenin verileceği il özel idaresini bilgilendirmeniz gerekiyor. Belgeyi geri çektirip başka bir alana yeterlik belgesi veriyorsunuz. Ana binadaki yetersizliği gözünüzü kapatıyor, küçük alana yeterlik bölgesi veriyorsunuz. Eğer bu göz kapatma olmasaydı zaten burası kapatılacaktı. İşletme başvurusunu çekmiş onun yerine küçük yer için belge almış. 2021-2024 denetim raporlarında ilk etapta dosyasına bakıyoruz. Geçerli ve işyeri açma çalışma ruhsatı var mı ona bakıyoruz. Yoksa direk kapatıyoruz. Farklı bölümlere farklı ruhsatları almış. Benim için yangın raporu kabulüdür bu. "YASAYI DEĞİŞTİRDİĞİMİZDE ÇOK BÜYÜK TEPKİ ALDIM" İlk yeterlik belgesini kim veriyorsa yetki ondadır. Periyodunu belirlemeyi yetkiyi verdiği kuruma bırakmış. Yetki yeterli olmuyorsa bir zorunluluk getirilecektir. Bakanlık olarak sorumluluk almak için uğraşıyoruz. Kanun, yönetmeliklerle ilgili değişikliklere gitmeniz gerekiyor. 4380 işletmeyi kapattık sonunda. Birkaç senedir kontrol sayımı iki üç kat arttırıyorum. 2 yılda bir her koşulda kontrolümüz mutlaka gitmek zorunda. Denetime gidilmediyse gidiyor. Bu benim kurumumla herşey hallolacak anlamına gelmiyor. Çünkü benim kurumum turizmle ilgili denetliyor. Kendi alanımı bitirmem gerekiyor. Zaten herşeyden turizm etkilenir. Canlılarımızı kaybetmemiz en önemli kısmı. Öyle önyargılarla karşılaşıyoruz ki. Ben yasayı değiştirdiğimde çok büyük tepki aldım. Şu bakanlık artı belediyelerle ilgili belge konusunda. Belediyelerin yetkilerine el koyuyorsunuz dendi. O yetkiyi aldıktan sonra 4380 tane oteli kapatabildim. Sorumluluk alma iştihasıyla bu işe soyunduk biz. 60 milyon ve içeride milyonlarca Türk vatandaşını ağırlıyoruz. Bu adımları cesaretle atıyoruz zaten.