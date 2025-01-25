Zerrin Özer'den tartışma yaratacak vasiyet

Zerrin Özer, 2023'te geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. 66 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu.

Beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyleyen Zerrin Özer; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum " demişti.

REKLAM

Hayatını kaybeden ünlülerin cenazesi, kimi zaman alkışlarla uğurlanır. Bu durum, usule uygun olmadığı gerekçesiyle zaman zaman tartışmalara da neden olur.

Zerrin Özer'in özel bir televizyon kanalında yayınlanan röportajında cenazesi için ettiği vasiyeti, bu yönde tartışma yaratacak türden.