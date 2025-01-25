Daha 22 yaşındaydı... Kaldırımda beklerken öldürdüler!

Karaman'da, Hacıcelal Mahallesi 673. Sokak'ta, kaldırımda beklerken silahla vurulan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden Ali Kepir (22) bir anda yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

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HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Kepir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin kimliğinin İ.C. (20) olduğunu tespit etti. Şüpheli, merkeze bağlı Morcalı köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.