Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Galatasaray, müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.