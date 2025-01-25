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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek - Galatasaray Haberleri

        Lider Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek

        Son 2 resmi maçında kazanamayan Galatasaray, galibiyet hasretini Tümosan Konyaspor karşısında sona erdirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yeşil-beyazlıları konuk edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 12:54 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:54
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        • 1

          Namağlup lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

          Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

          Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

        • 2

          SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

        • 3

          SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

          Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Galatasaray, müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

          Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

        • 5

          TRİBÜNLERDE BÜYÜK EKSİK

          İç sahadaki son Göztepe maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalar nedeniyle birçok Galatasaray taraftarı maça giremeyecek.

          Göztepe müsabakasının ardından PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü'nde 14, Güney Tribünü'nde 13, Doğu Tribünü'nde ise 11 olmak üzere toplam 38 bloktaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

          İç sahada taraftarıyla önemli bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılı ekip, çoğunluğu kombine bilet sahibi "tecrübeli" taraftarlarından mahrum kalacak.

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