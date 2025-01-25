İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes planı uyarınca Hamas, 4 İsrailli asker rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

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Ancak İsrail tarafı, kendilerine 1 kadın sivil rehinenin daha anlaşmaya göre teslim edimesi gerektiğini, rehine teslim edilene kadar 200 Filistinli rehinenin Gazze'ye gönderilmeyeceğini bildirdi.

Hamas yetkilisi ise, İsrail'in bugün serbest bırakılması gerektiğini söylediği Arbel Yehud adlı İsrailli kadın sivil rehinenin önümüzdeki hafta serbest bırakılacağını söyledi.

Hamas'tan hazırlıklar

Görgü tanıkları, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sabah, esir takası operasyonunun başlamasından önce Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine mensuplarını konuşlandırdığını aktardı.

Hamas, dün akşam da Gazze şehrinin doğusundaki Filistin Meydanı'nda hazırlıklar yaptı.

Meydana, Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin özgürlük savaşçıları zafer kazandı", "Filistin, mazlumların siyonizme karşı zaferidir", "Aksa Tufanı, siyonizm adaletsizliği ve suçuna karşı bir devrimdir" ve "Gazze, suçlu siyonistlerin mezarlığıdır." yazılı pankartlar asıldı.

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Her İsrailli kadın asker karşılığında 50 Filistinli salıverilecek. Bunların 30'u müebbet, 20'si ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşacak.

Hamas, serbest bırakılacak kadın askerlerin Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy ve Liri Albag olduğunu duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail ile Hamas arasında bugün yapılması beklenen esir takasının ikinci aşamasında serbest bırakılacak, müebbet hapis cezasına çarptırılan bir grup tutuklunun isimleri paylaşılmıştı.

Haberde, söz konusu kişilerin müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklulardan Zekeriya Zubeydi, Ahmed Bergusi, Vail Kasım ve Mahmud Atallah olduğu belirtilmişti.

Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi, 2021'de İsrail hapishanesinden firar ettikten sonra yakalanan 6 Filistinliden biri.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden, El Aksa Şehitleri Tugayları yetkililerinden Ahmed Bergusi ise 2002 yılında tutuklandı, 13 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Vail Kasım da "Silvan Hücresi" olarak adlandırılan örgüt kapsamında İsrail hedeflerine yönelik birçok saldırı düzenlemekle suçlandı. 2002 yılında tutuklanan Kasım'ın, 3 bin yıldan fazla hapsine hükmedilmişti.

Mahmud Atallah ise İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli birini öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de saatler sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.