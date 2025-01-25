Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve ATSO Başkanı Ali Bahar, 18 Temmuz 2024 akşamı, kendisine ait 'Alber' adlı tekne ve beraberindeki 2 kişiyle denize açıldı. Geceyi denizde geçiren üçlü, sabah limana dönmek üzere hareket etti.

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MOTOR PERVANESİNİN ALTINDA KALDI DHA'daki habere göre Ali Bahar, marinaya yanaştıkları sırada teknede oturmak için kullanılan bir parçanın denize düşmesi üzerine suya atladı. Tekneyi kullanan arkadaşı M.S.Ç. (60) durumu fark etmeden manevra yapınca Ali Bahar, motor pervanelerinin arasında kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Bahar'ın ağır yaralandığının fark edilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, hızla kıyıya getirildikten sonra ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye götürüldü. Vücudunun büyük kısmında yara ve kesikler olan Ali Bahar'ın kalbinin durduğu ve yoğun kan kaybettiği belirlendi. Müdahale edilen Bahar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ali Bahar'ın cenazesi, ATSO'da düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU Ali Bahar ve eşi Şebnem Bahar. Tekne kazasına ilişkin hazırlanan iddianame, Kemer Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, savcılıktaki ifadesinde, "Eşim uzun yıllardır denizci lisansına sahip, tecrübeli bir denizcidir. Olayı öğrendiğim gün yaşadığım şok neticesinde tansiyonum yükseldi ve alelacele alınan ifademde şikayetçi olmadığım yazılsa da olay anında bana verilen bilgilerin, dosyadaki bilgilerden apayrı farklı olduğunu öğrendim. Olay günü teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. ile daha sonra tespit yapılacak diğer şahıs veya şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"ARALARINDA İLİŞKİ VARDI" Sanıklardan Y.C.Ç. Savcılıktaki ilk ifadesinde, teknede bulunan Y.C.Ç.'nin, Ali Bahar'ın çok eski dostu olduğunu söylediğini aktaran M.S.Ç., ek ifadesinde ise Bahar ile Y.C.Ç. arasında ilişki olduğunu belirterek, "Ben Ali ile olduğu kadar eşi ve çocuklarıyla da yakındım. Ailecek çok samimi bir ilişkim vardı. Ali Bahar'ın Y.C.Ç. ile ilişkisini, Ali'nin de ailesinin mahremiyetini korumak için açıklamak istemedim. Fakat olaydan sonra Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar'a, bu durumu tüm detaylarıyla açıkladım. Amacım müteveffanın ve ailesinin mahremiyetini korumaktı" dedi.

"BULUŞMA PLANLIYDI" Daha önceki beyanında buluşma anını 'yolda karşılaşma' şeklinde izah ettiğini kaydeden M.S.Ç., "Ancak bu doğru değildir. Ali'nin toplumda tanınır biri olması sebebiyle ortamda benim bulunmamın hem şahısların hem ailelerin hem Ali'nin bulunduğu pozisyonun korunması ve aksi bir durumda açıklamayı kolaylaştıracağı düşüncesiyle orada bulunmamı Ali istedi. Y.C.Ç. hanımı bana tarif edilen adresten alıp, 19.00 sıralarında Kemer G-Marina'ya geldik. Ardından geceyi geçirmek üzere Phaselis Koyu'na giderek orada demir attık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK SIK GÖRÜŞÜRDÜK SAMİMİ ARKADAŞTIK" Y.C.Ç. (45) ise ifadesinde, "Ali Bahar'ı yaklaşık 20 yıldır tanırım. Kendisi ile samimi arkadaşlığım vardı. Kendisi zorlu bir seçim süreci yaşadı. O dönemlerde kendisine destek oldum, zaten her zaman kendisi ile yakın ilişkim olmuştur. İşinden giydiği kıyafete kadar benimle müzakere eder, fikrimi alırdı. Bu sebeple çok sık görüşürdük. Tekneye vardığımızda Ali Bey yalnızdı. Yaklaşık 19.00-19.30 sıralarında marinadan çıkış yaptık. Ortam çok keyifli olduğu için çok fazla alkol tükettiler. Ben çok fazla alkol kullanamadım. Uyumadan önce üçümüz birlikte denize girip çıktık. Ben teknenin kıç tarafında bulunan koltukta telefonum elimde uzandım ve uyuyakaldım" diye konuştu.

"TEKNEDE BİR YAKINLIĞIMIZ OLMADI" Ali Bahar'la arkadaşlıktan öte daha yakın duygusal bir ilişkisi olduğunu aktaran Y.C.Ç., "Fakat olay günü herhangi bir tartışmamız olmadı. Olay anında hiçbir temasım olmadı. Ne o bana temas etti ne de ben onu ittim. Üçümüz de birbirimize olay anında fiziksel olarak yakın değildik. Teknede hiçbir şekilde ve hiç kimse arasında cinsel yakınlık olmadı. Bizim aramızdaki yakınlığın olay anı ve sonucu ile de bir bağı yoktur. Olay anında sevgi amaçlı veya şakalaşma amaçlı dahi olsa herhangi bir temasım olmadı" dedi. Y.C.Ç.'nin eşi D.A.Ç. ise ifadesinde, eşinin, Ali Bahar ile bir ilişkisi olmadığını kaydetti.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR Otopsi raporuna göre Ali Bahar'ın vücudunda 2.55 promil alkol ve anestezik ilaç 'lidokain' maddesi bulunduğu kaydedilen iddianamede, M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 6’şar yıla kadar hapis talep edildi. Tutuksuz 2 sanığın yargılanmaya başlayacağı ilk duruşma, 21 Şubat'ta Kemer Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.