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        Haberler Gündem 3. Sayfa Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!

        İstanbul'da, işlettiği berber dükkanından havluları asmak için dışarı çıkan, 28 yaşındaki Muhammet Deniz'e silahlı saldırı düzenlendi. Sırtından vurulan Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:13
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        Havluları asmak için dışarı çıkan berbere kanlı pusu!
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        İstanbul Arnavutköy’de olay, dün gece 20.00’da Karlıbayır Mahallesi Kızılerik Sokak'ta meydana geldi.

        HAVLULARI DIŞARI ASACAKTI

        DHA'daki habere göre sahibi olduğu berber dükkanında çalışan Muhammet Deniz (28), kullandığı havluyu dükkan dışındaki askılığa asmak üzere dışarı çıktı.

        SİLAHLA SIRTINDAN VURDULAR

        Havluyu astıktan sonra dükkanına geri dönmeye çalışan Deniz’e arkadan yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş etti.

        BABASI YARDIMINA KOŞTU

        Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Deniz’in yardımına o sırada dükkanında bulunan babası koştu. Silahlı saldırıyı yapan şüpheli ise koşarak kaçtı.

        POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

        Ağır yaralı halde Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan berber Muhammet Deniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Berberde inceleme yapan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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