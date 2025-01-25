Serhat Pekmezci, Yusuf Akçiçek transferinin perde arkasını HT Spor'a anlattı: Tanımadığım birinden telefon geldi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile karşılaştı. Golsüz biten mücadeleye Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek damga vurdu.

2019 yazında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına katılan Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'nin U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon A takıma dahil oldu. Peki Yusuf Akçiçek, Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına nasıl katıldı?

Daha önce hem Altınordu hem de Fenerbahçe'de altyapı scout şefi olarak görev yapan, Çağlar Söyüncü ile Arda Güler gibi oyuncuları keşfetmesiyle dikkat çeken Serhat Pekmezci, Yusuf Akçiçek'i de Fenerbahçe altyapısına kazandıran isim oldu. HT Spor'dan Özer Çak, Serhat Pekmezci ile Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe altyapısına katılmasının perde arkasını konuştu. Pekmezci, genç futbolcuyu bundan sonraki süreçte nelerin beklediğini, oyuncunun özelliklerini HT Spor'a anlattı.

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"OYUNCULARI KULÜPLERİNDEN KOPARTAN BİZ ZİHNİYETİMİZ OLMADI"

"Yusuf'un futbol okullarından sonraki ilk filiz lisansı Galatasaray'dan çıkıyor. Fenerbahçe ne kadar büyük bir camiaysa Galatasaray da o kadar büyük bir camia. Biz hiçbir zaman Altınordu'da da dahil olmak üzere beğensek de beğenmesek de oyuncuları bulundukları kulüpten kopartan bir zihniyetimiz olmadı. Süreçte antrenörlerin beğeni tercihleri değişiyor performans bekliyorlar bazı yaşlarda özellikle 12-13-14 yaşlarında potansiyellerinin önemli olması gereken dönemde bazı antrenörler performans bekliyor ki o dönemde çocukların boy uzamaları, hormonlarının değişimleri, ergenlik vb. şeyler gibi durumlardan bazen performansları dalgalı hale gelebiliyor o yüzden biz almak istesek de istemesek de hemen hemen bütün oyuncuların takımlarını takip ediyoruz ve bir data oluşturuyoruz. Olur da bir gün bu kadar kıymetli, yetenekli çocuklar kulüplerinden gönderilmek istenirse ya da ayrılmak isterlerse bilgimiz olsun diye."

"TANIMADIĞIM BİRİNDEN TELEFON GELDİ: HOCAM BİZ GALATASARAY'DAN AYRILDIK!"

"Yusuf Akçiçek benim 11 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Gerek turnuvalarda gerekse yerel liglerde Altınordu'da çalıştığım dönemden tanıyordum o zamandan beri bildiğim bir oyuncuydu ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç temasım olmadı. Hatta ailesinin numarası bile yoktu bende. O süreçte yeni başlamıştım ben de Fenerbahçe'ye 2019'un başında. Bir telefon geldi bilmediğim, tanımadığım bir numaradan... Kendisinin Yusuf'un bir yakını olduğunu, beni Altınordu'dan tanıdığını, bildiğini aktardı. Ben de Yusuf'u ben çok beğeniyorum, önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ve Galatasaray'ın Türk futboluna hediye edeceği bir yıldız olarak görüyorum dedim. O da hocam biz Galatasaray'dan ayrıldık dedi. Ben Altınordu'da olsaydım muhtemelen Altınordu'ya gelirdi. Benim o çocuğun kıymetini bilebilecek bir ortama sokabileceğime dair inançlarını belirttiler. Ben de tabi atlayın gelin demedim çünkü Galatasaray'da sevdiğimiz dostlarımız, hocalarımız, meslektaşlarımız var. Ben de bunu teyit etmek için Galatasaray'da çalışan arkadaşlarımı aradım. Gerçekten Galatasaray'dan ayrıldı mı ayrılmadı mı diye yoksa kıymetlendirmek, değerlendirmek için ben kullanılıyor muyum diye. Onlar da gönderme kararı aldıklarını söylediler. Medeni bir şekilde konuşma gerçekleşti ben de üst birimlerime raporladım durumu kendisini daha önceden tanıdığımı fiziksel özelliklerini potansiyelini raporladım aile kriterlerinin de kulübe uygun olduğunu tespit ettik çünkü ailesi de son derece sağlıklı çocuğa para olarak bakmayan tıpkı Arda'nın ailesi gibi bir aileydi"