Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, Diego Carlos'un ardından 2. transfer bombasını da patlattı. Sarı Lacivertliler, Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Milan Skrinar'ı kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertlilerin bu hamlesi akıllara Türk futbolundaki transfer çalımlarını getirdi. İşte Beşiktaş'a gitmesi beklenen Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'a transferinden Tadic'in Fenerbahçe'ye transferine kadar Türk futbolundaki transfer çalımları...
- 1
MEHMET TOPUZ | Fenerbahçe, futbolcunun kulübüyle anlaşırken, Mehmet Topuz ise Beşiktaş ile anlaştı. Formayı giyerek poz bile veren Topuz'un direnci, Kayserispor'un Beşiktaş'a futbolcunun bonservisini vermemekte diretmesi üzerine kırıldı ve yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye imza attı.
- 2
GEDSON FERNANDES | Beşiktaş geçen sezon ismi yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'la anılan Gedson Fernandes'i son anda devreye girerek ezeli rakibinin elinden kaptı.
- 3
VEDAT MURİÇ | Galatasaray - Fenerbahçe kapışmasında kazanan sarı-lacivertliler oldu. Kosovalı'nın menajeri Galatasaray ile anlaştıklarını, Rizespor ile bonservis sorununun çözülmesini beklediklerini ifade etmişti. Tam bu noktada Fenerbahçe devreye girdi, Muriç de çubukluyu giydi.
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- 4
İLHAN MANSIZ | 2001 yılında İlhan, Galatasaray ile sözleşme imzalama aşamasına kadar geldi ancak son anda atak yapan Beşiktaş golcü oyuncuyu kaptı.
- 5
İRFAN CAN KAHVECİ | Muriç ve Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, Ocak 2021'de ezeli rakibine bir çalım daha attı. İrfan Can Kahveci, 7 milyon euro bonservis ücreti karşılığında sarı-lacivertli formayı giydi.
- 6
OKAN KOÇ | Gençlerbirliği'nin yıldızı Okan Koç için Galatasaray ve Beşiktaş kapışıyordu. Okan da sarı-kırmızılı ekibi istiyordu ancak, Beşiktaş transfer savaşından galip çıkan taraf oldu.
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- 7
TADIC | Beşiktaş'a imza atması beklenen Dusan Tadic için devreye giren Fenerbahçe, gece yarısı operasyonuyla Sırp yıldızı İstanbul'a getirdi ve ezeli rakibine büyük bir transfer çalımı attı.
- 8
ERKAN ZENGİN | "Fenerbahçe'den başka bir takımda forma giymem" diyen Erkan Zengin, daha sonra Trabzonspor tarafından ikna edildi ve bordo-mavili formayı giydi.
- 9
MEHMET EKİCİ | Beşiktaş, Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Ekici için Fırtına ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak Ekici, yarım sezon forma giymeme pahasına Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
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- 10
EMRE AKBABA | Fenerbahçe, Emre Akbaba transferi için her ne kadar kulübü Alanyaspor ile anlaşmış olsa da onun tercihi, 2018 yılında Galatasaray oldu.
- 11
HALİL DERVİŞOĞLU | Halil Dervişoğlu'nun Beşiktaş ile anlaştığı ve imzayı atmak için İstanbul'a geleceği ifade edilirken, milli yıldız son anda transferden vazgeçti ve Galatasaray ile anlaşma sağlayarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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ÇAĞDAŞ ATAN | Denizlispor'da yıldızı parladıktan sonra Galatasaray formasıyla poz veren Çağdaş Atan, 2004'te Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.
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- 13
HAMİT ALTINTOP | 2011-12 sezonu sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hamit için Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya bir yarışa girdi ama Hamit'in son tercihi sarı-kırmızılı renklerden yana oldu.
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RIDVAN DİLMEN | Döneminin gözdesi olan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı forma ile objektiflere poz vermişti. Ancak ertesi gün Fenerbahçe, resmi imzayı attırmıştı.
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TOLGAY ARSLAN | Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Tolgay Arslan savaşını kazanan takım Beşiktaş oldu.
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KAZIM KAZIM | 2006'da tüm Türkiye'nin dikkatini çeken Kazım için Galatasaray'ın transfere çok yakın olduğu iddia ediliyordu ancak dönemin genç yıldızı Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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ERSAN ADEM GÜLÜM | Galatasaray ile Adanaspor'un anlaşması beklenirken, "transferden çekildi" denilen Beşiktaş başarılı stoperi kadrosuna katmıştı.
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MIROSLAV STOCH | Galatasaray'ın uzun süre Chelsea'den kadrosuna katmak için uğraştığı Miroslav Stoch, son dakikada Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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FARYD MONDRAGON | Galatasaray'a ilk olarak kiralık gelen Mondragon için sezon sonunda Beşiktaş devreye girmişti. Kolombiyalı kalecinin bonservisini elinde bulunduran Metz'le anlaşmaya varmıştı. Ancak tecrübeli kaleci sarı-kırmızılıları tercih etmişti.
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HOOIJDONK | 2003-2004 sezonu öncesi dünyaca ünlü futbolcunun ismi Galatasaray ile yakından anılıyordu. Cimbom aylarca Hooijdonk ile görüştü ancak oyuncuya imzayı attıran taraf Fenerbahçe oldu.
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TÜMER METİN | Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu 2006-2007 sezonu sonunda ani bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
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İBRAHİM TORAMAN | Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2003 yılında kıyasıya bir yarışa girdi. Üç büyük kulüp de Gaziantepspor ile görüşmeler yaparken, zafere ulaşan Kartal oldu.
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ÖNDER TURACI | Uzun yıllar Fenerbahçe'de top koşturan Önder Turacı, 2004-2005 sezonu öncesinde Galatasaray'la anlaşmasına rağmen sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.
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SELÇUK İNAN | Trabzonspor'daki peformansıyla "Kim alırsa, şampiyon olur" dedirten Selçuk İnan, Fenerbahçe ve Galatasaray yarışında parçalı formayı tercih etti.
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TUNCAY ŞANLI | Sakaryaspor'da yıldızı parlayan Tuncay Şanlı, Galatasaray forması giymek üzereydi. Fakat o dönemin genç yıldız adayı, 2002'de Fenerbahçe'yi tercih etti.
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ERTUĞRUL SAĞLAM | 1994-1995 sezonu öncesi Fenerbahçe tarafından transfer edilmek istenen Eruğrul Sağlam sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile söz kesmişti.
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OZAN TUFAN | Bursaspor'un meşhur altyapı tesisleri Vakıfköy'den çıkan Ozan Tufan, yeşil-beyazlı takımda sergilediği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş bu transferde avantajlı pozisyonundaydı. Hatta bir önceki sezon Timsah'ı çalıştıran Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta olması, bu transferi kolaylaştırıyordu. Fakat Fenerbahçe son anda devreye girdi ve Bursaspor ile Beşiktaş arasındaki gerginliği de avantaja dönüştürerek 2015 yılında 7 milyon euro karşılığımda Ozan'ı kadrosuna kattı.
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- 28
ZAHA | Fenerbahçe Zaha ile uzun zamandır ilgileniyordu. Sezonun son maçı olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fildişi Sahilli futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak takip etmişti. Ardından Fildişili futbolcu Galatasaray'a imza attı.
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SZYMANSKI | Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan hatta Türkiye'ye gelip Galatasarat Tesisleri'ni gezdiği iddia edilen Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamıştı.
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DUSAN TADIC | Fenerbahçe, Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği Dusan Tadic'le transfer görüşmelerini tamamlamak için yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirtip transferini tamamlamıştı.
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SKRNIAR | Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Milan Skrinar'ı kadrosuna kattı. Bu transferle birlikte 2025 yılının da ilk transfer çalımı gelmiş oldu.