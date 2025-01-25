Satrançta parlıyoruz

Satrancın, çocukların kolayca erişebileceği bir spor dalı olması ve yaygınlaşması, yetenekli çocuklara ulaşılarak uluslararası alanda başarı sağlanması amacıyla İş Bankası ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliği 2005'ten bu yana devam ederek 20 yılı geride bıraktı.

BÜYÜK USTA SAYISI 1'DEN 17'YE ULAŞTI

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Bu süre zarfında Türkiye’de, lisanslı satranç sporcu sayısı 30 binden 1 milyon 631 bin 075’e, satranç antrenörü sayısı 2 binden 87 bin 300’e, satranç turnuvaları sayısı 400’den 17 bine, satranç kulüplerinin sayısı 600’den 2 bin 692’ye, unvanlı sporcu sayısı 6’dan 283’e ve Türkiye’de Büyük Usta unvanlı kişi sayısı 1'den 17'ye ulaştı. Türkiye'deki son büyük ustaların yaşları, 12-13’e kadar indi.

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"TÜRKİYE'DE EN FAZLA LİSANSLI SPORCU SATRANÇTA"

Antalya'da bu yıl 2 bin 755 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan 2025 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na, veliler, antrenörler ve hakemler de dahil olmak üzere 7 bini aşkın kişi katıldı.

Türkiye’de en fazla lisanslı sporcunun satrançta olduğunu belirten İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, yaptığı açıklamada, "30 binle başladığımız lisanslı sporcu sayısı bugün 1 milyon 631 bine ulaştı. Satranç, Türkiye’de en fazla lisanslı sporcuya sahip spor dalı. 20 yılda satrançta 45 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 45 dünya üçüncülüğü alınmış. Farklı zorluk derecesindeki turnuvalarda 108 Avrupa şampiyonluğu, 100 Avrupa ikinciliği, 88 Avrupa üçüncülüğü kazanılmış. Ne kadar çok çocuğa ulaşırsak ülkemizin satrançtaki başarılarının da o denli artacağına, başarılı çocuklarımızın arasından daha çok büyük usta çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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40 BİN SATRANÇ MALZEMESİ GÖNDERİLDİ

Sözen, 20 yıllık sürede milyonlarca çocuğu satrançla buluşturduklarını belirterek, Türkiye'de yaklaşık 42 bin ilkokul ve ortaokulun 40 binine satranç malzemesi gönderdiklerini söyledi.

SATRANÇTA BAŞARILI OLAN ÇOCUKLAR EĞİTİM HAYATLARINDA DA BAŞARILI

Çocukların zihinsel ve kişisel gelişiminde, daha donanımlı hale gelmelerinde satrancın büyük katkısı olduğunu dile getiren Sözen, "Öğrencilerin uzun süre bir konuya odaklanamamaları, günümüzde eğitimde çocuklar açısından karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri. Satranç oynayan çocukların konsantrasyon süreleri yaşıtlarına göre daha uzun. Bu sayede derslerinde, akademik yaşamlarında daha başarılı oluyorlar. Ülkemizde LGS, YKS gibi eğitim hayatında önem taşıyan sınavlar var ve bu sınavlarda başarılı olabilmek için fark yaratmak gerekiyor. Herkes o farkı yaratabilmenin yolunu arıyor. Satranç, çocukların eğitim hayatlarında ve akademik başarılarında o farkı yaratabilmelerine imkân sağlayacak alanlardan biri. Satrançta başarılı performans gösteren, yurtdışı turnuvalarda derece alan çocukların aynı zamanda eğitim hayatlarında da başarılı olduğunu görüyoruz" dedi.

REKLAM SPORCULAR ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETME HAKKI KAZANACAK TSF Başkanı Fethi Apaydın da şampiyonayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda milli takım havuzuna girmeye hak kazanan sporcularımız, yıl boyunca yoğun ve nitelikli eğitim alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca bu sporcularımız uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak ve dünya arenasında bayrağımızı gururla dalgalandıracaklar" diye konuştu. Apaydın, "Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’nın kıymetli desteğiyle satranç sporu 20 yılda çok önemli bir noktaya geldi. Satranç, sadece bir spor değil, aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme ve disiplin gibi yaşam becerilerini geliştiren önemli bir eğitim aracı. Bu bilinçle, her çocuğumuzun bu sporu tanımasını ve bir parçası olmasını hedefliyoruz. Satranç ailesini büyütmeye ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. REKLAM KAZANILAN MADALYA SAYISI 427 OLDU Dünya ve Avrupa Şampiyonluklarına bakıldığında bugüne kadar toplam * 45 dünya şampiyonluğu, * 41 dünya ikinciliği, * 45 dünya üçüncülüğü, * 108 Avrupa şampiyonluğu, * 100 Avrupa ikinciliği, * 88 Avrupa üçüncülüğü olmak üzere 427 madalya kazanıldı. Işık Can CEM YILMAZ’I 10 SANİYEDE MAT EDEN IŞIK CAN, TÜRKİYE'NİN 17'NCİ BÜYÜK USTASI OLDU 2013 yılında düzenlenen Küçükler Satranç Turnuvası'na konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı henüz 8 yaşındayken 10 saniyede mat eden Işık Can, bu yıl şampiyonaya ülkemizin 17. büyük ustası olarak katıldı. Işık Can, yüzde 100 satranç bursu sayesinde ABD'de üniversite öğrenimi görüyor. REKLAM 7 YAŞINDAKİ ATA'NIN HEDEFİ NORVEÇLİ BÜYÜK USTA MAGNUS CARLSEN'İ YENMEK 7 yaşındaki Ata Yılmaz, satrancı henüz 5 yaşındayken babasından öğrendi. Kısa sürede dikkat çekici başarılara imza atan ve çeşitli birincilikler kazanan Ata, sınıf arkadaşlarına da ilham oldu. Ata'dan sonra sınıftaki 12 çocuk daha satranca başladı. Akademik alandaki üstün başarısıyla da dikkat çeken Ata'nın hedefi, satranç tarihine geçen Norveçli satranççı Büyük Usta Magnus Carlsen'ı yenmek. Ata Yılmaz ve Magnus Carlsen HEDEF: DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK 2012 yılında Mardin’de doğan Baver Yılmaz da pek çok başarıya imza attı. Satranca 4 yaşlarında babasıyla Mardin’de başlayan Baver'in hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli başarıları var.

• 2024 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası Milli Takım olarak Avrupa İkincisi /12 Yaş Genel Kategoride 1. Masa Birincisi • 2024 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası Milli Takım olarak Avrupa İkincisi /12 Yaş Genel Kategoride 1. Masa Birincisi • 2023 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası 10 Yaş Genel Kategorisi Avrupa Şampiyonu • 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası 10 Yaş Genel Kategorisi Avrupa Şampiyonu • 2019 Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası 7 Yaş Genel Kategorisi Türkiye Şampiyonu Satrançta çeşitli ünvanları olan diğer sporcuların isimleri ise şöyle: Beren Kalyoncu, Beren Nisa Karabaş, Demhat Zerey, Eylül Ceren Gedik, Fatma Zehra Oflaz, Adar Tarhan, Kerem Tuna Yılmaz, Latife Yade Günaştı, Miraç Melih Topuz, Ömer Taha Dede, Senem Gül Başsarı, Tuana Abak.