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        Haberler Bilgi Yaşam Sivilce, yaşlanma karşıtı bir faktör mü? Bilimsel araştırmalar, sivilce ile yaşlanma arasındaki bağlantı hakkında ne diyor?

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 25.01.2025 - 08:30
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        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
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        Akne, genellikle gençlik dönemiyle ilişkilendirilen bir sorun olsa da, bu durumun yaşlanma üzerindeki etkileri ve telomer uzunluğu ile olan bağlantısı bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

        AKNE VE TELOMERLER: YAŞLANMANIN GİZLİ ANAHTARI

        Bilim insanları, hayatlarının bir noktasında akne sorunu yaşayan kişilerin aslında yaşlanmanın etkilerini yavaşlatırken yaşam sürelerini uzatan genlere sahip olduklarını düşünüyor. Buradaki gizli bileşen daha uzun telomerlerdir. Telomerler, kromozomlarımızın uçlarında bulunan ve DNA'nın korunmasına yardımcı olan yapılar olarak, agletlerin ayakkabı bağcıklarını koruyup yıpranmasını engellemesine benzer bir rol üstlenirler.

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        TELOMERLERİN ROLÜ VE YAŞLANMA SÜRECİ

        Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan, yüzlerce kez tekrarlanan kısa DNA dizilerinden oluşur ve bu diziler herhangi bir protein kodlamaz. Ancak bu, telomerlerin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Telomerler, kromozomların birbirine yapışmasını ve hasar görmesini engeller. Hücre bölündükçe, telomerlerin uzunluğu biraz kısalır.

        DNA replikasyonu tam olarak mükemmel olmadığı için, telomerler her hücre bölünmesinde biraz kısalır. Bu süreçte telomeraz enzimi, telomerlerin uzunluğunu korumaya çalışsa da, telomeraz çoğu hücrede aktif değildir. Sonuçta, telomerlerin tükenmesi, hücrenin ölümüne yol açar ve bu da yaşlanmanın temel mekanizmalarından biridir.

        SİVİLCE (AKNE) VE TELOMER UZUNLUĞU

        Bilim insanları, daha uzun telomerlerin daha uzun yaşam süresiyle ilişkilendirildiğini uzun zamandır biliyorlardı. Ancak 2016 yılında King's College London'da yapılan bir çalışma, akne ile telomer uzunluğu arasında şaşırtıcı bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

        Bu çalışmada, 1.205 kadın ikiz bireyinin beyaz kan hücrelerindeki telomer uzunlukları incelendi. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri, yaşamlarının bir noktasında akne problemi yaşamıştı. Sonuçlar, akne yaşayan kişilerin telomer uzunluklarının, akne yaşamamış kontrol grubundan daha uzun olduğunu gösterdi.

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        GENETİK BAĞLANTILAR

        Araştırmanın ilginç bulgularından biri de, telomer uzunluğuyla ilişkili genlerden birinin akne ile de bağlantılı olduğuydu. Akne hastalarının cildinde, "hücre ölümünü" düzenleyen p53 gen yolunun daha az aktif olduğu gözlemlendi. P53 yolunun azalmış aktivitesi, hücrelere ek büyüme ve hayatta kalma avantajı sağlar. Bu durum, yaşlanma ile de ilişkilendirilmişti ve bu bulgu, akne ile yaşlanma arasındaki bağlantıyı daha derinlemesine inceleme gerekliliğini ortaya koydu.

        DERMATOLOGLARIN GÖZLEMLERİ: SİVİLCE (AKNE) SONRASI YAŞLANMA GECİKMESİ

        Dermatologlar, akneden kurtulan bireylerde kırışıklıklar ve ince cilt gibi yaşlanma belirtilerinin daha geç ortaya çıktığını belirtiyorlar. Bu durum, sebum salgısının artması gibi faktörlerle açıklanabilirken, 2016 yılına ait araştırma, akne ve yaşlanma arasında daha güçlü bir ilişki olabileceğini gösterdi. Ancak, bu bulgular daha fazla araştırmayla desteklenmeli, çünkü mevcut çalışmalar henüz kesin sonuçlara varmamıştır.

        Akne ile telomer uzunluğu arasındaki bağlantı ilginç ve potansiyel olarak yaşlanma sürecini anlayışımızı değiştirebilecek bir keşif olabilir. Ancak, bu bulguların daha derinlemesine incelenmesi ve akneli bireylerin telomer uzunluğu ile ilgili daha fazla verinin toplanması gereklidir. Gelecek araştırmalar, akne ve telomerler arasındaki bu ilişkiyi daha net bir şekilde ortaya koyarak, yaşlanma sürecine dair önemli ipuçları sunabilir.

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