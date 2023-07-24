Kaşıntı deyip geçmeyin! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora koşun!
Son zamanlarda artan vakalar sebebiyle vatandaşların gündeminde yer alan uyuz, günlük yaşamı olumsuz etkileyen ve hayatı oldukça zorlaştıran hastalıklardan biridir. Önemli bir deri hastalığı olan uyuz hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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Oldukça sert kaşınmalara sebebiyet veren uyuz, gün geçtikçe daha fazla kişide gözlemlenmektedir. Özellikle ellerde, karın bölgesinde, pamak aralarında ve koltuk altlarında durmaksızın kaşıntıya sebep olan uyuz genellikle hastanın tek bir bölgesinde başlar ve vücudun diğer bölgelerine yayılır. Bu sebeple kendinizde uyuz belirtilerini görüyorsanız mutlaka vakit kaybetmeden bir uzmana danışmanızı öneririz. İşte uyuz hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler...
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UYUZ NEDEN OLUR?
Uyuz hastalığının temel nedeni akar böcekleridir. Bu böceklerin deri altına girerek yumurtalarını bırakırlar böylece hastalık ortaya çıkar. Ancak hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Hatta vücudun bir yerinden başka bir yerine de atlayabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
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UYUZ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Uyuzun belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
Rahatsız edici ve gece daha kötüleşen kaşıntı,
Uyuz akarlarının yol açtığı deri üzerinde sıvı dolu kabarcıklar,
Kaşınma sonucu derinin kabuklanması ve pullanması,
Cilt yüzeyinde minik kabarcıklar,
Deri üzerinde döküntü.
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UYUZ NASIL GEÇER?
Uyuz kendi kendine geçebilen bir hastalık değildir. Başka kişilere bulaştığı gibi kendi vücudunuzun başka bölgelerine de atlayabilen uyuzu fark ettiğiniz an vakit kaybetmeden ilgili hekime başvurmanızı öneririz.
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UYUZ NASIL BULAŞIR?
Uyuzun temel bulaşımı fiziksel temas ile olur. Tüm bunların yanında uyuz bulaşan kişinin yastığından, çarşafından, havlulardan da geçebilir. Eğer uyuz olan kişiyle aynı evi paylaşıyorsanız, bulaşma riski daha yüksektir. Kalabalık ortamlarda bulaşabilen uyuz, el ele tutuşmayla da bir kişiden diğerine geçmesine neden olabilir.
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UYUZ TEHLİKELİ Mİ?
Son zamanlarda uyuz vakalarında artış olması sebebiyle vatandaşların gündeminde "Uyuz tehlikeli bir hastalık mı?" sorusu yer alıyor. Uyuz tehlikeli bir hastalık olarak görülmemektedir. Hastalığa uygun uzmanının reçetelediği krem ve özel losyonların kullanılmasıyla atlatılmaktadır.
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UYUZA NE İYİ GELİR?
Uyuz olduğunuzu fark ettiğiniz an başkasına bulaştırmamak ve kendi vücudunuzu daha kötü hale getirmemek için vakit kaybetmeden ilgili hekime başvurmalısınız. Uyuz tedavisinde özel losyonlar ve hastalığa yönelik kremler kullanılır. Bunun yanında çay ağacı yağı ya da kremi ve sirkenin de uyuza iyi geldiği bilinir.