Kaşıntı deyip geçmeyin! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora koşun!

UYUZ NEDEN OLUR?

Uyuz hastalığının temel nedeni akar böcekleridir. Bu böceklerin deri altına girerek yumurtalarını bırakırlar böylece hastalık ortaya çıkar. Ancak hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Hatta vücudun bir yerinden başka bir yerine de atlayabilir. O nedenle çok dikkat edilmesi gerekmektedir.