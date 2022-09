Et Beni Neden Çıkar, Nasıl Geçer? Et Benine Ne İyi Gelir?

Cilt üzerinde oluşan çıkıntılar olarak tanımlayabileceğimiz et benler aslında kurtulunamaz değildirler. Bunun biliyor olmanız için de konuya hakim olmalısınız. Haydi hep birlikte et beni neden çıkar, nasıl geçer? Et benine ne iyi gelir bunlara bir bakalım. Öğrendiklerinizi de hemen uygulayabilirsiniz. İşte bütün detaylar…

Et Beni Neden Çıkar? Nasıl Geçer?

Et benlerinin boyutları her zaman farklıdır. Çok küçük olanların yanı sıra 1 cm boyutuna ulaşanlar da vardır. Neredeyse insanların yüzde 80’inde et beni görülür. Bu durumda da et beni neden olur sorusu fazlasıyla merak edilir. İşte et beni neden çıkar soruna cevap:

Obezite

Hamilelik

Ailesinde et beni olanlar

İnsülin direnci

HPV taşıyıcısı olmak

Vücuttaki fazla sürtünme

Kolajenin fazla miktarda olması

Bu maddeleri detaylandıracak olursak obezite ya da fazla kilo gibi sebepler vücudun belli bölgesinde derinin katlanmasına yol açar ve zamanla et benler ortaya çıkabilir. Belki de bu etkenlerin hiçbiri et benin çıkmasına sebep değildir. Çünkü tıbbi açıdan henüz et benine sebep olan etkenler kesinleşmemiştir. Yapılan araştırmalar yukarıda sıraladığımız durumlarda olan insanlarda et beninin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Bunun dışında et beni nasıl geçer sorusu da fazlasıyla merak ediliyor. Öncelikle tıbbi çözümlerinden bahsedelim:

Kriyoterapi: Bu yöntem fazlasıyla tercih edilen tıbbi bir çözümdür. Et beninizin olduğu bölge sıvı azotla dondurulur ve birkaç kez bu işlem uygulanır. Sonrasında et beni kendiliğinden düşer. Cerrahi: Bazen onay alınarak lokal anestezi ile bölge uyuşturulur ve et ben cerrahi operasyonla alınır. Elektrocerrahi: Bu çözümde de yüksek frekanslı elektrik enerjisi kullanan cihazlar tercih edilir. Bu cihazlarla dokuya belli oranda termal zararlar verilir. Et ben bu şekilde alınabilir.

Şimdi gelelim tıbbi olmayan ama bitkisel olan çözümlere.. Bir sonraki başlığı okuyarak bunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Et Benine Ne İyi Gelir?

İlla doktora gidip et beninizi aldıracaksınız diye bir kural yok. Çok sayıda deneme ve araştırmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda da bazı tedavilerin bitkisel şekilde gerçekleştiği ortaya koyulmuştur. İşte et benine ne iyi gelir diye soranlara doğal çözüm yolları:

Elma Sirkesi: Biraz sabır gerektiren bir çözüm olmasının yanı sıra gerçekten başarılıdır. Elma sirkesinin içerisindeki asit et beni tedavisinde başarı sağlar. Öncelikle et beninizin çevresini temizleyin, sonrasında kürdan yardımıyla nazikçe kaşıyın. Bir pamuk alın ve elma sirkesine batırın. Bu pamuğu da et beninizin üzerine koyun. Yara bandıyla kapatın ve gece boyu bekletin. Bu işlemi et beniniz düşene kadar tekrarlayın.

İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilen bir yöntem olan soğan kürünü uygulayabilirsiniz. Soğanı ince ince doğrayın ve tuzla karıştırın. Bir gece bekletin. Sonrasında bu karışımı et beninizin üzerine sürün ve bölgeyi kapatın. Limon Suyu: Güçlü bir antiseptik olan limon suyu da et beninizi düşürecektir. Bir parça pamuğa limon suyunu batırın ve et benin üzerine uygulayın. 15 dakika kadar bırakın ve sonrasında temizleyin.

İşte sizlere sunduğumuz bu yöntemlerle et beninizi düşürebilirsiniz. Sadece biraz zaman istiyor, bu sebeple sabırlı olmanız gerekiyor. Kısa sürede bu işlemlerin faydalı olduklarını siz de göreceksiniz. Et benlerinizle yaşamak zorunda değilsiniz.