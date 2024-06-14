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        Haberler Dünya BM'nin "kara listesindeki" İsrail'in Gazze saldırılarında 15 binden fazla çocuk öldü | Dış Haberler

        BM'nin "kara listesindeki" İsrail'in Gazze saldırılarında 15 binden fazla çocuk öldü

        İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürüyor. Gazze'deki yetkililer, İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 15 bin 694 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 34 bin çocuğun yaralandığı açıkladı. Çocukların hastalıklara karşı savunmasız olduğu ve 82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomları görüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:10 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:10
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        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
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        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 15 bin 694 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun kaybolduğu, 200 çocuğun da İsrail askerlerince kaçırıldığı açıklandı.

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde çocukların durumuna ilişkin bilgi verildi.

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        İsrail ordusunun saldırılarında 15 bin 694 çocuğun hayatını kaybettiği, yaklaşık 34 bin çocuğun yaralandığı, 3 bin 600 çocuğun da enkaz altında kaybolduğu belirtildi.

        Açıklamada, yaklaşık 1500 çocuğun gözlerini veya uzuvlarını kaybettiği ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldığı ifade edildi.

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        EN AZ 200 ÇOCUK KAÇIRILDI

        İsrail ordusunun en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de 17 bin çocuğun yetim kaldığı, bunlardan yaklaşık 510 çocuğun da annesini kaybettiği vurgulandı.

        Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı evin yıkıldığı kaydedildi.

        Açıklamada 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alamadığına dikkat çekildi.

        ÇOCUKLAR İÇME SUYU BULAMIYOR

        Gazzeli çocukların içme suyu bulamadığı belirtilen açıklamada, çocukların yüzde 98'inin günlük 3 litreden az suya erişebildikleri aktarıldı.

        Açıklamada, "3 bin 500 kronik hastalığı bulunan çocuk, yetersiz beslenme ve gerekli tıbbi bakımın olmayışı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

        Gazze'de ayrıca anne karnındaki 60 bin bebeğin bombaların ve patlayıcıların etkisiyle düşük, ölüm ve engelli doğma gibi tehlikelere maruz kaldığı bildirildi.

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        YETERSİZ BESLENME SEMPTOMLARI

        İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin Filistinli bebeğin gerekli aşılarının yapılamadığı belirtildi.

        Gazze'de 82 bin çocukta yetersiz beslenme semptomlarının görüldüğü, bunlardan yaklaşık 29 bininde ciddi belirtiler görüldüğü kaydedildi.

        Gazze Şeridi'nde kıtlığın tetiklediği yetersiz beslenme nedeniyle 33 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

        "ÇOCUKLAR HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMASIZ"

        Yemek pişirmek üzere ateş yakmak için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuğun kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında olduğuna dikkat çekildi.

        Temizlik malzemelerinin az oluşu, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm çocukların salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, "Gazze'deki tüm çocuklar İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor." ifadelerine yer verildi.

        Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler "kara listesine" almıştı.

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        #israil
        #Filistin
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