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        Haberler Spor Futbol Almanya Son dakika haberi Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!

        Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 18:06 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:26
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        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
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        Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi resmen başladı.

        Sarı-siyahlı kulüp, görevden ayrılan Edin Terzic'in yerine 2027 yılına kadar Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştıran 36 yaşındaki Şahin, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapıyordu.

        "BANA DUYULAN GÜVENDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDERİM"

        Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğüne getirildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Nuri Şahin, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki görevimi dört gözle bekliyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.

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        "NURİ DOĞRU TEKNİK DİREKTÖR!"

        Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ise "Nuri Şahin gibi genç neslin bir temsilcisine teknik direktörlük görevini devredebildiğimiz için çok mutluyuz. Kendisini son birkaç yıldır antrenörlük kariyerine hazırladı ve yeni görevini büyük bir özveriyle yerine getirecek ve takımımızı geliştirmeye devam edecektir. Eski takım arkadaşları olarak, güven ve hırs ruhu içinde birlikte çalışacağız. Nuri hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak kulübü, personeli ve Dortmund DNA'sını iyi biliyor. Nuri'nin bizim için doğru teknik direktör olduğuna inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

        "NURİ'YE GÜVENİMİZ VE DESTEĞİMİZ TAM"

        Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl de Nuri Şahin'in doğru tercih olduğunu ifade ederek, "Nuri Şahin geçen sezon takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesine yardımcı oldu. Oyuncu ve yardımcı antrenör olarak edindiği deneyimlerden BVB'nin nasıl çalıştığını ve özellikle de başarının nasıl geldiğini biliyor. Doğal otoritesi ve uzmanlığı sayesinde takımımıza çok iyi erişebiliyor ve birlikte ne üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyor. Nuri'ye güvenimiz ve desteğimiz tam!" dedi.

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