Tekirdağ’da dolu yağışı CHP mitingini vurdu

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in buğday mitinginde konuştuğu esnada aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle mitingi izlemeye gelen vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı sebebiyle mitingi görüntülemek isteyen basın mensupları da cihazlarını korumak için zamanla yarıştı. Ellerindeki karton pankartlar ile kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özel, yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı.