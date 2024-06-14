Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tekirdağ’da dolu yağışı CHP mitingini vurdu

        Tekirdağ’da dolu yağışı CHP mitingini vurdu

        Öğle saatlerinde Trakya bölgesini etkisi altına alan dolu yağışı, Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Hayrabolu ilçesinde CHP'nin düzenlediği buğday mitinginde dolu yağışına yakalanan vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in buğday mitinginde konuştuğu esnada aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle mitingi izlemeye gelen vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

        Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı sebebiyle mitingi görüntülemek isteyen basın mensupları da cihazlarını korumak için zamanla yarıştı. Ellerindeki karton pankartlar ile kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özel, yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Habertürk Anasayfa