Türkiye'nin odaklandığı stadyum: BVB Dortmund
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak. Almanya'daki turnuvada, 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile oynayacaklar. 62 bin kişilik kapasiteye sahip stadyum, turnuvada toplam 6 karşılaşmaya, biri yarı final olmak üzere, ev sahipliği yapacak.
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A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) macerası, BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak.
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Ay-yıldızlı ekibin Almanya'daki organizasyonda 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile ilk iki maçını oynayacağı Dortmund Stadı, biri yarı final, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
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Dortmund kentindeki stadyum, bugün başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.
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Açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.
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BORUSSIA DORTMUND'UN STADI
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor.
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Lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. Böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor.
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Stadyumu çevreleyen 62'şer metre yükseklikteki 8 sarı direk, etkileyici bir görüntü oluşturuyor.
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SARI DUVARIN EVİ
Borussia Dortmund'un güney tribünü (Sudtribune) futbol dünyasında "Sarı Duvar" unvanıyla biliniyor.
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Güney tribünündeki koltuklar, uluslararası karşılaşmalar hariç sökülüyor ve sadece bu bölüm yaklaşık 25 bin kişilik kapasiteye ulaşıyor.
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"Sarı formalar giyen ayaktaki 25 bin kişinin kale arkasındaki görüntüsü" nedeniyle güney tribününe 'Sarı Duvar" deniyor.
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EURO 2024'te güney tribüne koltuklar koyulacağı için stadyum kapasitesi, 81 bin 365'ten 62 bine düşecek.
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Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı. Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı.
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Signal Iduna Park'taki 2006 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Almanya, İtalya'ya 2-0 mağlup olarak elendi.
Dortmund'daki stadyum, 16 Mayıs 2001'de Liverpool'un Deportivo Alaves'i altın golle 5-4 yenerek kazandığı UEFA Kupası finalinde de futbol severleri ağırladı.