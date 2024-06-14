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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye'nin odaklandığı stadyum: BVB Dortmund - Futbol Haberleri

        Türkiye'nin odaklandığı stadyum: BVB Dortmund

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak. Almanya'daki turnuvada, 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile oynayacaklar. 62 bin kişilik kapasiteye sahip stadyum, turnuvada toplam 6 karşılaşmaya, biri yarı final olmak üzere, ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:01
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        • 1

          A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) macerası, BVB Dortmund Stadyumu'nda başlayacak.

        • 2

          Ay-yıldızlı ekibin Almanya'daki organizasyonda 18 Haziran'da Gürcistan ve 22 Haziran'da Portekiz ile ilk iki maçını oynayacağı Dortmund Stadı, biri yarı final, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

        • 3

          Dortmund kentindeki stadyum, bugün başlayacak ve 14 Temmuz'da sona erecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.

        • 4

          Açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.

        • 5

          BORUSSIA DORTMUND'UN STADI

          Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor.

        • 6

          Lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. Böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor.

        • 7

          Stadyumu çevreleyen 62'şer metre yükseklikteki 8 sarı direk, etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

        • 8

          SARI DUVARIN EVİ

          Borussia Dortmund'un güney tribünü (Sudtribune) futbol dünyasında "Sarı Duvar" unvanıyla biliniyor.

        • 9

          Güney tribünündeki koltuklar, uluslararası karşılaşmalar hariç sökülüyor ve sadece bu bölüm yaklaşık 25 bin kişilik kapasiteye ulaşıyor.

        • 10

          "Sarı formalar giyen ayaktaki 25 bin kişinin kale arkasındaki görüntüsü" nedeniyle güney tribününe 'Sarı Duvar" deniyor.

        • 11

          EURO 2024'te güney tribüne koltuklar koyulacağı için stadyum kapasitesi, 81 bin 365'ten 62 bine düşecek.

        • 12

          Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı. Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı.

        • 13

          Signal Iduna Park'taki 2006 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Almanya, İtalya'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

          Dortmund'daki stadyum, 16 Mayıs 2001'de Liverpool'un Deportivo Alaves'i altın golle 5-4 yenerek kazandığı UEFA Kupası finalinde de futbol severleri ağırladı.

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