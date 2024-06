Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası, Eylem Tok ve oğlunun yakalanmasıyla ilgili olarak duygularını Habertürk'e anlattı

İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." dedi.

Eylem Tok ve oğlunun ABD'den Türkiye'ye iade edileceklerini Habertürk yayınında öğrenen Oğuz Murat Aci'nin eşi ve babası, sıcak gelişmenin ardından ilk duygularını Show TV İstanbul istihbarat müdürü Uğur Alaattinoğlu'na anlattı.

Bayram öncesi bu haber bizi umutlandırdı. Kırmızı bültenden beri hiç ses yoktu. Çok mücadele verdik. Artık umudum tükenmeye başlamıştı. Bayram öncesi böyle bir haber aldık. İnanamadım, şaşırdım. Buruk da olsa bir mutluluk oldu. Yargılanma süreçleri olacak. Umarım o süreçte de her şey istediğimiz gibi olur. Hak ettikleri cezaları alırlarsa adalet yerini buldu diyebilirim. Şu an verdiğimiz mücadelenin sonuçlarını aldık diyebilirim. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Bugüne kadar halk yanımızda oldu, sosyal medya da öyle. Siz de yanımızda oldunuz. Halkın yanımızda olacağından eminim. Herkesten mesajlar aldım, telefonlarımız susmuyor. Artık gülüp gezemeyecekler rahat rahat.

Haklı savaşımızda bir nebze de olsa ilerleyebildik. Bu bayram en azından biraz daha içimiz rahat. Bundan sonra elimizden gelen her şeyi yapacağız. Adalet neyse yerini bulacak diyebileceğim. Bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edebileceğim.

Haberi öğrendiğimde, açıkçası sırtımda yük vardı, o az da olsa indi. Yüreğimize az da olsa su serpildi. Mutlu olduk, sevinç gözyaşı döktük. Her şeyden önce insanız. 115 gündür acı çekiyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Bir su serpen yok. Ama bu mücadelede yalnız değildim. Kamuoyu, sizler, basın, devlet büyükleri hep yanımda olduklarını hissettirdiler. Eylem Hanım, pes ederler diye duyguya kapıldı zannediyorum. Bu bir başlangıç. Sabretmeye devam edeceğim. Yargılanacaklar, ceza da alacaklar. Zaman gösterecek bunları.

Her şeyden önce sevinçliyiz. Basının sayesinde bu noktaya ulaştık. Sizlerin sayesinde bu noktadayız. Eninde sonunda yakalanacaklarını biliyordum. Hep çağrımda 'Eylem hanım adalete teslim ol' dedim. O elinde kelepçeli gelmeyi tercih etti. Avukatlarımız hazır. Davaya girecek. Onlara dünyaya dar edeceğimi söyledim. Biraz pasife aldılar. Parayla bir yere varamayacaklarını anlamaları gerekir.

"O BİR PLANLA HAREKET EDİYOR BEN BİRKAÇ PLANLA"

Her gün mezara gidiyorum. O günkü basın açıklamasında da kısa bir süre içerisinde ya yakalanacağını ya Türkiye'ye geleceğini dile getirmiştim. His olarak konuşuyordum. Benim dediğim oldu. Bugüne kadar ne söylemişsem, ne düşünmüşsem her şey doğru çıktı. Bu da doğru çıktı. Eminim ki doğru yoldayım. Mücadeleme devam edeceğim, pes etmiyorum. İade ederler etmezler, hiç sıkıntı yok. O bir planla hareket ediyor, ben birkaç planla hareket ediyorum. A şıkkı olmayınca B şıkkına geçiyorum. Dedektif gibi takip etmeye çalışıyorum.