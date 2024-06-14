EURO 2024 heyecanı başladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış töreni yapıldı. Münih'te oynanan Almanya-İskoçya maçı öncesi düzenlenen açılış töreninde sergilenen performanslar ve oluşturulan koreografiler büyük beğeni topladı.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış organizasyonu, Münih Futbol Arena'da gerçekleştirildi.
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A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış müsabakasi öncesi düzenlenen tören, görsel bir şölene sahne oldu.
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Takımların ısınmasının ardından başlayan programda dansçılar eşliğinde koreografi sunuldu.
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Turnuvada mücadele edecek 24 ülkenin bayraklarının yer aldığı koreografi büyük beğeni topladı.
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MOURINHO TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, Münih Futbol Arena'da yapılan açılış maçını efsanevi İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana izledi.
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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Turnuvanın ev sahibi ülke Almanya, güvenlik önlemlerini sıkı tutuyor.
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Karşılaşmaların yapılacağı statların etrafında geniş güvenlik alanları oluşturan Alman yetkililer, basın mensupları dahil herkesi detaylı aramadan geçirerek içeri alıyor.
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İşte görkemli açılıştan kareler...
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