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        Haberler Dünya AB duyurdu: Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakereleri 25 Haziran'da başlıyor | Dış Haberler

        AB duyurdu: Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakereleri 25 Haziran'da başlıyor

        Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yaptı. AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kriterleri yerine getirdiğini duyurdu. AB Konseyi dönem başkanı Belçika, iki ülkeyle ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 01:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:20
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        Ukrayna ve Moldova'nın AB süreci başlıyor
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        Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerine 25 Haziran'da başlanacağını duyurdu.

        AB Konseyi dönem başkanı Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin büyükelçiler seviyesindeki toplantısından Ukrayna ve Moldova ile katılım müzakerelerine başlama kararı çıktığı bildirildi.

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        Açıklamada, ilk hükümetlerarası konferansların 25 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.

        Hükümetlerarası konferans, bir aday ülkenin AB üyelik müzakerelerinin ilk resmi aşaması sayılıyor. Üyelik süreci ise yıllar sürüyor.

        Konferansın, 25 Haziran'da AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Lüksemburg'da yapılacağı öğrenildi.

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        MACARİSTAN VETOSU AŞILDI

        Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında gelişen ortamda AB'ye üyelik başvurusu yapmıştı.

        İki ülke, 23 Haziran 2022'de adaylık statüsü almış, üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı ise 23 Aralık 2023'te çıkmıştı.

        AB Komisyonu, geçen hafta her iki ülkenin de müzakerelere resmen başlamak için tüm kriterleri yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak 27 üye ülkenin oy birliğini gerektiren bu karar, Macaristan tarafından veto ediliyordu.

        1 Temmuz'da AB dönem başkanlığının Macaristan'a geçecek olması, Belçika ve AB Komisyonu'nun bir an evvel müzakereleri başlatmak için çabaları yoğunlaştırmasına neden olmuştu.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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