Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 33, Az bulutlu

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 29, Parçalı az bulutlu

EDİRNE: 31, Az bulutlu

A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 36, Az bulutlu

ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 37, Az bulutlu

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HATAY: 34, Az bulutlu

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 32, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON: 28, Parçalı bulutlu

ARTVİN: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu

GAZİANTEP: 39, Az bulutlu

SİİRT: 37, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu