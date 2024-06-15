Sıcaklık 3-5 derece düşüyor! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Üç bölgemizde ise sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde hava durumu...
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 3-5 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklığı iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 29, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 33, Az bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 29, Parçalı az bulutlu
EDİRNE: 31, Az bulutlu
A.KARAHİSAR: 29, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 37, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 36, Az bulutlu
ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 37, Az bulutlu
HATAY: 34, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 32, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 28, Parçalı bulutlu
ARTVİN: 33, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 36, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu
GAZİANTEP: 39, Az bulutlu
SİİRT: 37, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu