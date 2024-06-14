Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
Denizli, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken Muğla'da başlayıp Denizli'ye sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yakınlığı endişe yarattı. Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Aydın Didim'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu'na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı
- 1
Birçok ilede peş peşe meydana gelen orman yangınlarına müdahale sırasında büyük bir panik yaşandı.
- 2
Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden uçağın burun kısmı su aldığı Bafa Gölü'ne battı. Ekipler, uçaktaki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Uçaktaki 3 personelin kurtarıldığı kaydedildi.
- 3
Didim ilçesindeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçaklardan birinin burnu, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle su aldığı Bafa Gölü'ne battı.
-
- 4
Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, UMKE ekipleri sevk edildi. Olayın ardından uçaktaki mürettebat için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Uçaktaki 3 personelin kurtarıldığı kaydedildi.
- 5
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Aydın Didim’de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten Orman Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Türk Hava Kurumu’na ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğramıştır. Uçakta görev yapan üç personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır" ifadelerini kullandı.
- 6
Öte yandan Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
-
- 7
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
- 8
MUĞLA'DA BAŞLADI DENİZLİ'YE SIÇRADI
İHA'nın haberine göre de Muğla Menteşe’ye bağlı Gazeller Mahallesi yakınlarında saat 12.25 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte kısa sürede Denizli sınırlarına ilerledi.
- 9
Kale ilçesine bağlı Köprübaşı ve Demirciler mahallelerindeki yerleşim alanları ve hayvan barınaklarını tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Ekipler alevlerin yükseldiği ormanlık alan ile yerleşim bölgesi arasında barikat kurdu.
-
- 10
Jandarma ekipleri de bölgede yaşayan vatandaşları yangın bölgesinden uzak tutabilmek için önlem aldı. Alevlerin evlerine doğru yaklaştığı gören kırsa mahalle sakinleri, gözyaşlarına hakim olamadı.
- 11
BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
- 12
Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.Yangının, ilk anlarda Kınık Mahallesi'ni tehdit ettiğini ancak rüzgarın ters yöne esmesiyle bu riskin ortadan kalktığını belirten Ustaoğlu, "Yine de mahallemizde 11 ahırı boşalttık ve hayvanları güvenli bölgeye aldık." dedi.
Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız." diye konuştu.
-
- 13
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.Ekipler, yangından etkilenen alanın büyüklüğü ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.
- 14
Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.
- 15
Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi.
-
- 16
Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı.
- 17
Aydın'ın Didim ilçesinde de makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
- 18
Akyeniköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
-
- 19
YANGIN UÇAĞI SERT İNİŞ YAPTI
DHA'nın haberine göre de Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.
- 20
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battığını belirterek, "Burada 2 pilot, bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi." dedi.
Vali Akbıyık, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 pilot ve orman memuru ile Milas'taki orman yangınında dumandan etkilenen 3 orman işçisini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.
- 21
Vali Akbıyık, şunları kaydetti:
"Bugün Muğla'nın yanı sıra Aydın'ın Didim ilçesinde de bir orman yangını vardı. Su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battı ve burada 2 pilot ve bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi."
Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde bugün orman yangınları çıktığını ve yangınların söndürüldüğünü belirten Akbıyık, Milas ilçesindeki yangına ekiplerin 10 dakika içerisinde havadan ve karadan müdahale ettiklerini ve 14 haneyi boşalttıklarını kaydetti.
Akbıyık, Milas'taki yangına 10 hava aracı, 64 arazöz, 184 işçinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü ve 48 hektarlık tarım arazisi ve ormanın zarar gördüğünü dile getirdi.
-
- 22
AYDIN VALİSİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesinde çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.
Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.
Vali Canbolat, şunları kaydetti:
"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçaktaydı."
- 23
"Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik"
Uçaktakileri mürettebatı teknesiyle kurtaranlardan Yalçın Kocakaya, olay anını AA muhabirine anlattı.
Göl kenarında tesis işlettiğini kaydeden Kocakaya, "Uçağın düştüğünü görür görmez oğlum ve kardeşimle birlikte bizim gezi teknemizi alıp olay yerine gittik. Sonuçta bizim ormanlarımız yanmasın diye mücadele eden insanlar. Biz de onların canları için mücadele etmeliyiz. Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik. Allah'a çok şükür ölüm olmadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz." diye konuştu.
Teknedekilerin mürettebatı kurtarması cep telefonuyla kaydedildi.