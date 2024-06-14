15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini geçici bir süre durdurduğunu bildirdi.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Aracı ile eylemi yapan R. C. Ç. (fotoğrafta) adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edildi.

EYLEMİN DETAYLARINA ULAŞILDI

Alınan bilgiye göre, köprüde duran aracı fark eden polis ekipleri, otomobilin yanına gittiklerinde sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu bir pim olduğunu gördü.

Durumu polis merkezine bildiren ekipler, tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edildi.

BİR DEVLET BÜYÜĞÜYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Araçtaki R.C.Ç'nin, teslim olması için görüşen müzakereci ekiplere, devletin SMA hastalarına yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğü ile görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından şüphelinin polis ekiplerince teslim alındığı kaydedildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, geçici bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. ( İstanbul Valiliği - Anadolu Ajansı )