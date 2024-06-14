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        Haberler Gündem Güvenlik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem - Son Dakika Haberler

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eylem nedeniyle geçici bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştı. Köprü, aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi. Şüphelinin eylemi, SMA hastalığına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:12
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
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        İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini geçici bir süre durdurduğunu bildirdi.

        Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin açıklama yaptı:

        "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

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        Aracı ile eylemi yapan R. C. Ç. (fotoğrafta) adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edildi.

        EYLEMİN DETAYLARINA ULAŞILDI

        Alınan bilgiye göre, köprüde duran aracı fark eden polis ekipleri, otomobilin yanına gittiklerinde sürücü koltuğunda oturan kişinin elinde kırmızı kablolu bir pim olduğunu gördü.

        Durumu polis merkezine bildiren ekipler, tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, takviye kuvvet ve müzakereci polisler sevk edildi.

        BİR DEVLET BÜYÜĞÜYLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

        Araçtaki R.C.Ç'nin, teslim olması için görüşen müzakereci ekiplere, devletin SMA hastalarına yardım etmesi için böyle bir eyleme başvurduğunu ve bir devlet büyüğü ile görüşmek istediğini söylediği belirtildi.

        Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından şüphelinin polis ekiplerince teslim alındığı kaydedildi.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, geçici bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. ( İstanbul Valiliği - Anadolu Ajansı )

        Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. ( Mehmet Selçuk Güçlü - Anadolu Ajansı )

        "RESMİ KAYNAKLARDAN YAPILACAK AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN"

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılmasına ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

        DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Resmi kaynaklar dışında ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

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