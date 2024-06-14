Yaygın mitleri çürütmek: İşte doğru olduğu sanılan yanlışların ardındaki gerçekler!

2. ''ÖLDÜĞÜNÜZDE SAÇ VE TIRNAKLAR UZAMAYA DEVAM EDİYOR''

Öldükten sonra saçlarınızın ve tırnaklarınızın uzamaya devam ettiğine dair çağlardır dolaşan bir söylenti var. Öldüğünüzde hücreleriniz artık çalışmadığı için bu bilgi, doğru değildir. Saçınızda ve tırnaklarınızda hücreler var bu yüzden gömüldüğünüzde büyümeye devam etmiyorlar. Bir cesedin tırnakları uzamış gibi görünebilir ancak bunun nedeni derinin bir süre ölü kaldıktan sonra küçülmesidir. Bu da tırnakların ve saçların daha uzun olduğu izlenimini verir.