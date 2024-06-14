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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

Sıcak gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç, paylaşımında, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.



Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2024

"ABD'DE DE YAPILACAK BAZI İŞLEMLER OLACAK" Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Adem Sözüer, "Türkiye'de işlenen bir suç söz konusu. Bizim yaptığımız iade talebi üzerine yakalandılar. Hemen yarın iade edilmeyebilirler. Yakalama üzerine ABD'de de yapılacak bazı işlemler olacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? REKLAM İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart' tarihinde, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

OĞUZ MURAT ACİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Cihantimur Tok'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Cihantimur Tok ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı. Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Baba Bülent Cihantimur de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.