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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasına sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan ve dün yakalanan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.06.2024 - 02:16 Güncelleme: 15.06.2024 - 05:56
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        Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'daki ölümlü kazanın şüphelilerinin ABD'de tutuklandığını duyurdu.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston'da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran'da yapılacaktır. Bu duruşma sonrası başlayacak iade yargılaması sürecini yakından takip edecek, şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri için gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz."

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        EYÜPSULTAN'DAKİ KAZA

        İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart' tarihinde, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

        OĞUZ MURAT ACİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

        Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

        ÖNCE MISIR'A ARDINDAN ABD'YE KAÇTILAR

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

        Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Bülent Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

        Baba Bülent Cihantimur de "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

        DÜN ABD'DA YAKALANDILAR

        Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur, bir süredir bulundukları ABD'de dün yakalanmıştı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Eylem Tok
        #Timur Cihantimur
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