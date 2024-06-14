Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Brindisi şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya geldi.

Toplantının gerçekleştiği alana gelen Erdoğan'ı ev sahibi Başbakan Meloni karşıladı.

İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere G7 liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da katılıyor.

İKİLİ TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de ayaküstü konuştu.

Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZİRVE PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.