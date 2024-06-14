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        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlilerini vurup kaçtı - En Son Haberler | Son dakika haberleri

        Husumetlilerini vurup kaçtı

        Ankara'da iki husumetlisini vurup kaçan bir şüpheli yakayı eleverdi. Olayın 8 yıllık bir husumetin ardından yaşandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:22 Güncelleme: 14.06.2024 - 23:40
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        Husumetlilerini vurup kaçtı
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        Ankara'da husumet yaşadığı Kamuran Özdemir (42) ile arkadaşı Mustafa Ağırbaş'ı (36) tabanca ile öldürüp, kaçan Samet B. yakalandı.

        Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Kamuran Özdemir ve Mustafa Ağırbaş, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen telefon bayi işleten Samet B.'nin iş yerine gitti. Burada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönen olayda Samet B., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Özdemir ve Ağırbaş'a ateş ederek kaçtı. Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti, Ağırbaş 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağırbaş da hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Samet B. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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        "8 YIL ÖNCE OLAN BİR HUSUMETTEN DOLAYI"

        Ölenlerden Mustafa Ağırbaş'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Mustafa Ağırbaş’ın amcası Üven Ağırbaş, olayın geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığını söyledi. Üven Ağırbaş, "Olay, haneye tecavüz ya da bir haraç alma olayı değil. Bu 8 yıl önce olan bir husumetten dolayı gerçekleşti. Zaten haraç durumu olmuş olsaydı her iki taraf silahlı olurdu. Bu karşı taraf tamamen kendini aklamak için, suçunu hafifletmek için 'mekana baskın, haraç alma' gibi söylemleri ortaya atıyor. Öldürdükten sonra bunu 'mekana tecavüz' adı altında söyleyerek olayı hafifletmeye çalışıyor" dedi. Soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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