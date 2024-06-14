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        Haberler Gündem Güncel İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi

        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cenaze için ekipler çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:37
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        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
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        Ağrı Dağı'nda bir dağcının kar nedeniyle kayıp kayalıklardan düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Ağrı Dağı'na tırmanış yapan grup arasındaki bir dağcı, yaklaşık 4 bin rakımdaki karlı zeminden kayıp kayalıklardan düştü.

        Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve profesyonel dağcı ekipler yönlendirildi.

        İran uyruklu olduğu öğrenilen dağcının, düştüğü lokasyonun belirlendiği ve ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

        5 PROFESYONEL DAĞCI GÖNDERİLDİ

        Destek ekibin istenmesi üzerine Van'dan helikopterle bölgeye AFAD ekibinden oluşan 5 profesyonel dağcı gönderildi.

        Dağcı ekip, askeri helikopterle Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımında kamp alanına bırakıldı.

        Geceyi kamp çadırlarında geçirecek dağcılar ve Ağrı AFAD ekibinden oluşan toplamda 9 kişi, sabahın ilk saatlerinde 4 bin rakıma doğru harekete geçerek düşen kişiyi kurtarma çalışması yapacak.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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