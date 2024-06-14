EURO 2024 bugün başlıyor: Almanya ile İskoçya karşı karşıya geliyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bu akşam başlayacak.

Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu gece başlayacak turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.

EURO 2024, ev sahipliği yapacağı 51 karşılaşmayla sporseverleri adeta futbola doyuracak.

AÇILIŞ MAÇI BUGÜN EURO 2024'ün açılış maçı bu akşam Münih'te oynanacak. Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak. Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek. REKLAM Şampiyonadaki tüm maçlar, Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.

HABERTÜRK'TEN ÖZEL SAYFA Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. EURO 2024 heyecanı, Habertürk'te yaşanacak. Futbolseverler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü, takımların son durumu ve analizlerini, puan durumunu, özel içerikleri buradan takip edebilecek. GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek. 🏆EURO 2024 başlıyor



📌Yarın oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla heyecan başlayacak. A Milli Takım EURO 2024'te başarılı olacak mı?https://t.co/ATDUQz41pb Spor Muhabiri @ccelikcagatay, #HTSporAktüel'de @SineCakir'a değerlendirdi. pic.twitter.com/rfzbVjZmwV — Habertürk TV (@HaberturkTV) June 13, 2024 29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

EN DEĞERLİ TAKIM İNGİLTERE Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu. Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı. İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz takip etti.

EN MÜTEVAZI KADRO ROMANYA'DA EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu. Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olararak ön plana çıktı. Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.

ALMANYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci kez düzenliyor. Turnuvayı düzenlemek için Türkiye ile yarışan Almanya, 2017'deki UEFA İcra Kurulu toplantısında 4'e karşı 12 oyla ev sahipliğini kazandı. Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak. Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi. A GRUBU Almanya, ev sahibi olduğu EURO 2024'ün en önemli favorilerinden biri... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda yer alacak ev sahibi Almanya; İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile mücadele edecek. Almanya, bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak. Almanya, tarihinde 13 kez katıldığı turnuvada 3 kez şampiyonluğa ulaştı. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre... Grupta 17 puan toplayan İsviçre, ikinci olarak adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı. İsviçre, EURO 2024'e elemelerde I Grubu'nu ikinci bitirerek geldi. Teknik direktör Murat Yakın'ın öğrencileri, elemelerde Romanya, İsrail, Belarus, Kosova ve Andorra ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılarda eleme etabında Zeki Amdouni, attığı 6 golle takımının vize almasında başrolü oynadı.

Kaleci konusunda Yann Sommer ve Gregor Kobel gibi üst düzey iki oyuncusu bulunan İsviçre'nin kadrosunda savunmada Manuel Akanji ve Fabian Schar, orta sahada Denis Zakaria, Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri, hücumda ise Breel Embolo, Noah Okafor ve Zeki Amdouni gibi yıldız oyuncular yer alıyor. Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde daha önce 4 kez yer alan Macaristan, iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. Macaristan, EURO 2024 Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmedi. Elemelerde G Grubu'nda yer alan Macaristan; Sırbistan, Karadağ, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik alan teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, topladığı 18 puanla grubunu lider tamamladı. Macaristan'da gözler Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'de olacak.

Tarihinde 1992, 1996 ve 2020 Avrupa şampiyonalarına katılan İskoçya, hiçbir turnuvada grup aşamasından öteye gidemedi. İskoçya, EURO 2024'e eleme grubunu ikinci bitirerek katıldı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İskoçya; İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaştı. Kadrosundaki isimlerin çoğu Premier Lig takımlarında top koşturan İskoçya'da orta saha oyuncusu Scott McTominay ile santrfor John McGinn dikkati çekiyor. B GRUBU İtalya Milli Takımı, turnuva tarihinde üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde şampiyona elemelerine başlayan İtalya, bu aşamada beklentinin uzağında kaldı. Elemelerde C Grubu'na sahasında İngiltere mağlubiyetiyle başlayan "Gök Mavililer", ardından Malta'yı mağlup etti. İlk 2 maçın ardından Mancini ile yollarını ayıran İtalya, göreve Luciano Spaletti'yi getirdi. Spaletti yönetiminde grubunda 6 müsabakaya çıkan İtalya, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Giorgio Chiellini ile Leonardo Bonucci ikilisinden faydalanamayacak "Gök Mavililer", yine de savunmada gücünü koruyacak.

Kalesinde Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma'yı bulunduran İtalya'da savunmada son şampiyon Inter'den Alessandro Bastoni yer alıyor. Orta alanda Jorginho ve Nicolo Barella gibi oyunculara sahip İtalya'da, hücumda Federico Chiesa en tehlikeli isim olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'nın en başarılı ekiplerinden olan İspanya, turnuvanın en zor gruplarından birinde yer alacak. İspanya, EURO 2024 Elemeleri'nde grubunu lider tamamladı. Elemelerde İskoçya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile A Grubu'nda yer alan İspanya, 7 galibiyet, 1 mağlubiyetle 21 puan topladı. "Boğalar"da elemelerde dörder gol atan Joselu ile Alvaro Morata, en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları 3 golle Fernan Torres, ikişer golle Dani Olmo, Lamine Yamal ve Gavi takip etti. İspanya'da Mikel Merino, Nico Williams, Ohian Sancet, Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal ile Robin Le Normand birer gol kaydetti. Son 2 FIFA Dünya Kupası'nda sırasıyla ikinci ve üçüncü olan Hırvatistan, Avrupa şampiyonalarında istediği performansı sergileyemiyor. Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer aldı. Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic ile eski Beşiktaşlı stoper Domagoj Vida'nın formasını giydiği Hırvatistan, rakip filelere 13 gol gönderirken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Türkiye'nin yanı sıra Galler, Ermenistan ve Letonya ile D Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan topladı. Doğu Avrupa ülkesi, grubu Türkiye'nin ardından 2. sırada tamamlayarak adını finallere yazdırdı.

Arnavutluk, organizasyonda ikinci kez yer alacak. İspanya, Hırvatistan ve İtalya... Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk, önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider tamamladı. Inter'den Kristjan Asllani ve Fulham'da kiralık oynayan Chelsea oyuncusu Armando Broja takımın en değerli isimleri arasında yer alırken, gol yollarında Güney Kore'nin Gwangju ekibinde oynayan Jasir Asani elemelere dikkati çekmişti. Bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, milli takımları adına turnuvada boy gösterecek. C GRUBU İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğu bulunan İngiltere, henüz Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşamadı. Organizasyona 11. defa katılacak İngilizler, C Grubu'nda Slovenya, Sırbistan ve Danimarka ile karşılaşacak. EURO 2024 Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İngiltere; İtalya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele etti. İtalya ve Ukrayna gibi zorlu ekiplerin yer aldığı grubu lider tamamlayan İngiltere, iddiasını da ortaya koydu. Transfermarkt verilerine göre İngiltere'de Real Madridli Jude Bellingham 180, Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden 150, Arsenal'in yıldızlarından Bukayo Saka 140 ve Declan Rice 120 milyon avroluk piyasa değerine sahip. Öte yandan İngilizler, kadrosunda John Stones (30), Kyle Walker (34), Kieran Trippier (33) ve Hary Kane (30) gibi tecrübeli oyuncuları da bulunduruyor. Sırbistan, uzun süredir eski günlerini arıyor. EURO 2024 elemelerinde kağıt üzerinde en dengeli görünen G Grubu'nda yer alan Sırbistan, buradan çıkarak adını finallere yazdırdı. Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.

EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda Danimarka, Finlandiya, Kazakistan, Kuzey İrlanda ve San Marino ile mücadele eden Slovenya, Danimarka ile aynı puanda grubunu ikinci sırada tamamladı. Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak’ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko'nun isimleri öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ve Alanyaspor'da forma giyen Jure Balkovec de Slovenya kadrosunda yer alıyor. Danimarka, turnuvanın önemli ekipleri arasında yer alıyor. Organizasyonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarka, üç kez yarı final, bir kez de çeyrek final gördü. EURO 2024 elemelerinde H Grubu'nda yer alan Danimarka, favori olduğu grubu lider bitirmeyi başardı. Şampiyonada aynı grupta yer aldığı Slovenya ile elemelerde de eşleşen Danimarka, rakibiyle aynı puanda olmasına karşın ikili averajla zirveye kuruldu. Kadrosunda Barcelona'dan Andreas Christensen, Crystal Palace'dan Jöachim Andersen, Sporting Lizbon'dan Morten Hjulmand, Manchester United'dan Rasmus Höjlund ve Christian Eriksen gibi birçok yıldızı barındıran Danimarka'da takım kaptanlığını eski Fenerbahçeli stoper Simon Kjaer yapıyor. Kjaer'in yanı sıra şu anda Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson da Danimarka'nın kadrosunda yer alıyor. D GRUBU Fransa Milli Takımı, son yıllarda çıkış yakaladığı jenerasyonla turnuva tarihindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, EURO 2024'e de en büyük favorilerden biri olarak katılacak. Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemelerde Hollanda, Yunanistan, İrlanda Cumhuriyeti ve Cebelitarık ile mücadele etti. Elemelerde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan ve birinde berabere kalan Fransa, hanesine yazdırdığı 22 puanla EURO 2024 biletini namağlup aldı. Teknik direktör Deschamps, hücumda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor.

Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olarak Avrupa futbolunun rekabetçi ortamından uzaklaşsa da kadroya giren N'Golo Kante, Fransa'nın dikkati çeken güçlü orta sahasında mücadele edecek. Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosunun avantajını kullanmayı amaçlayan Fransa, üçüncü kez Avrupa'nın zirvesinde yer almaya çalışacak. EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa'nın Almanya biletini almasında en önemli katkıyı, elemelerde 9 gol kaydeden Mbappe sağladı. Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi ay sonunda bitecek Kylian Mbappe, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda Milli Takımı, büyük turnuvalardaki şampiyonluk özlemini bitirmeye çalışacak. Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı. "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor. Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor. Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

Polonya Milli Takımı, bulunduğu zorlu gruptan çıkmayı hedefliyor. D Grubu'nda Hollanda, Fransa ve Avusturya ile mücadele edecek Polonya... Elemelerde E Grubu'nda çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Polonya, Arnavutluk ve Çekya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Polonya, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı. Polonya'nın Almanya'da en güvendiği isim, şüphesiz Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski olacak. Elemelerde 3 gol kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Polonya tarihinin en fazla maça çıkan ve en çok gol atan (148 maçta 82 gol) oyuncusu konumunda bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek ile Napoli'den Piotr Zielinski, takımın etkili isimleri arasında yer alıyor. REKLAM Avusturya Milli Takımı, "disiplinli ve sistematik takım" hüviyetiyle turnuvada başarı elde etmeye çalışacak. Avusturya, kadrosunda sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli oyun" özelliğiyle dikkati çekiyor. Avrupa Şampiyonası elemelerindeki tek yenilgisini Belçika'ya karşı yaşayan ve sonrasında hazırlık maçında Türkiye'yi farklı yenen Avusturya, güçlü orta sahasıyla öne çıkıyor. Borussia Dortmund'dan Marcel Sabitzer, Hoffenheim'dan Florian Grillitsch, Bayern Münih'ten Konrad Laimer ve Christoph Baumgartner, rakiplerin sahada işini zorlaştıran önemli oyuncular olarak kadroda göze çarpıyor. Inter'de bu sezon kiralık forma giyen Marko Arnautovic ve Freiburg'dan Michael Gregoritsch ise Avusturya'nın turnuvada gol ayakları olacak. Elemelerde Sabitzer 4, Baumgartner ve Gregoritsch ise 3'er golle skora katkı yaptı. E GRUBU Belçika Milli Takımı, yenilenmiş kadrosuyla bu kez başarı hedefliyor. F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan "Kırmızı Şeytanlar", 20 puanla namağlup ve lider olarak direkt EURO 2024'e katılma hakkı elde etti. Belçika'nın EURO 2024'te en güvendiği isim, şüphesiz Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne olacak. Elemelerde 14 gol kaydeden Romelu Lukaku ile Jeremy Doku ise "Kırmızı Şeytanlar"ın Almanya'daki en önemli gol ayakları olacak. Romanya Milli Takımı, eski başarılı günlerine yeniden dönmek istiyor. E Grubu'nda Ukrayna, Slovakya ve Belçika ile mücadele edecek. I Grubu'nda oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Romanya, hanesine yazdırdığı 22 puanla zirvede yer alarak doğrudan Almanya biletinin sahibi oldu. Geçen sezon Konyaspor'da görev yapan Alexandru Cicaldau ile Gaziantep FK'de oynayan Florin Nita, Deian Sorescu ve Denis Dragus, turnuvada Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Eski Ukraynalı futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, elemelerde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile mücadele etti. Elemelerde zorlu C Grubu'nda çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Ukrayna, İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü oldu. Turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanamayan Ukrayna, 2022-23 UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre EURO 2024 için play-off oynama hakkı kazandı. Slovakya Milli Takımı, elemelerdeki performansını turnuvada da sergileyerek gruptan çıkmayı hedefleyecek. Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, İngiltere'nin arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı. F GRUBU Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor. Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı. Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

EURO 2024 Elemelerine Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde başlayan Türkiye, son 3 maçına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile çıktı ve EURO 2024 biletini grup lideri olarak aldı. Elemelerde D Grubu'nda son Dünya Kupası yarı finalisti Hırvatistan'ın yanı sıra, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele eden Türkiye, yaptığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen ay-yıldızlı ekip, kalesindeki 7 gole engel olamadı. REKLAM A Milli Takım, eleme müsabakalarında 17 puan toplayarak, D Grubu'nu zirvede bitirdi ve Avrupa şampiyonasına katılma hakkını grup lideri olarak tarihinde ilk kez başardı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de geçirdiği iyi sezonla İtalya'da yılın orta saha oyuncusu seçildi. Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ise ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları olarak değerlendiriliyor. Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ise farklı mevkilerde görev yapabilmesiyle Montella'nın jokerlerinden olacak. Türkiye ile aynı grupta yer alan Portekiz Milli Takımı, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo önderliğinde finalin oynanacağı Berlin hedefiyle yola çıkacak. EURO 2016'da şampiyon olan, 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final oynayan Portekiz, yıldız oyuncularla dolu kadrosuyla turnuvanın dikkat çeken ekiplerinin başında yer alıyor. Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırdı ve Suudi Arabistan liginde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu. Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele ederek 14 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, turnuva tarihinin en çok maça çıkan ve en fazla gol atan oyuncusu ünvanlarının da sahibi konumunda bulunuyor. Roberto Martinez'in aday kadrosu, Avrupa'nın dev kulüpleri olan PSG'den 4, Manchester City, Manchester United ve Barcelona'dan 2'şer, Liverpool ve Milan'dan da birer ismi kadrosunda bulunduruyor. Savunmada Ruben Dias, orta sahada Bruno Fernandes ve Vitinha, forvette ise Bernardo Silva, Joao Felix ve Rafael Leao, ilk akla gelen isimler.