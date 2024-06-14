Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Şehirlerarası otobüs firması yetkilisi Hamit Karasu da bayram tatili nedeniyle talep fazla olunca ek sefer düzenlediklerini söyledi.

Karasu, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşıyoruz. Bu nedenle tedbirlerimizi aldık. Bugün ek sefer düzenledik. Yarın da yoğun olacak. Bu nedenle yarın için de ek sefer planımız var." ifadelerini kullandı.