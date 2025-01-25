İstanbul'da yaşandı! Başkasına benzetip öldürdüler!
İstanbul'da, başkasına benzetilen 27 yaşındaki Veysel Şirin, 2'si cerrahi maske takan 3 şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay, dün saat 14.00 sıralarında Bağcılar'daki 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
HUSUMETLİLERİNE BENZETTİLER
İddiaya göre, 2'si cerrahi maske takan Suriye uyruklu 3 şüpheli, sokakta yürüyen Veysel Şirin'i (27) alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları başka bir Suriyeli kişiye benzetti.
3 KİŞİ SALDIRIP BIÇAKLA YARALADI
DHA'daki habere göre şüpheli 3 kişi, Şirin'e saldırarak, bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Veysel Şirin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin çalışmaları ile olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan bıçaklı saldırı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin, bina trabzanlarına sıkıştırdıkları Veysel Şirin'i darp ettikleri, içlerinden birinin ise bıçakla Şirin'i yaraladığı anlar yer alıyor.