Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 canın hayatını kaybetmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan, otelin itfaiyeye yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından itfaiye yetkililerinin otelin gerekli koşulları sağlamadığını neden şikayet etmediği ile ilgili olarak şöyle konuştu: "İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir"
Sözcü TV'ye konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "O İtfaiye Müdürü korkmuş olabilir. Neden korkmuş olabilir? Ben böyle bir rotayla ilgili teknikleri bildirirsem savcılığa veya şeye, burası büyük bir işletme. Yarın bir gün bana dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" dedi.
Tanju Özcan, program moderatörünün "Şu anda geldiğimiz noktada geriye dönme şansınız olsaydı, 'Keşke biz belediye olarak, itfaiye birimi olarak keşke haber verseydik' cümlesini, kurdunuz mu kurmadınız mı bugün itibariyle, ben bunu merak ediyorum" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"YANGINDAN SONRA ÖĞRENDİM"
Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim diyorum. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra bu başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim. Biliyor olsaydım, keşke vermediğiniz sorusuna cevap verirdim. Bilmediğim bir konuda geçmişte ve yeni öğrendiğim bir konuda. Keşke 12 Aralık'ta böyle yapsaymışız. Nasıl diyeceğim bilmediğim bir konuda.