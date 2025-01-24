Konya'da bina çöktü! 2 yaralı

Konya'da bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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BAKAN YERLİKAYA, KONYA'YA HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da çöken bina ile ilgili olarak Konya’ya hareket etti.

Yerlikaya "Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.

"BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KABUL ETMEMİŞ"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı "Binada 14 daire var 7 tane dükkan var. 1994'te iskan almış. Bu bina kentsel dönüşümü kabul etmemiş. İçerde 5 kişi var. İçerde vatandaş sayısının artmamasını diliyoruz. Çökme gerçekleşmeden önce binada aksilik olduğunu hissedip binada bulunanları uyarmışlar." dedi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin başlattığı çalışmada binanın enkazından 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 kişinin enkaz altında mahsur kaldığı yönündeki iddialar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri cihazlarla dinleme yapıp arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD, 200 personel ve 9 ilden ekipler görevlendirildiğini açıkladı ve şu ifadeler kullanıldı:

Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesi'nde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."

KONYA VALİSİ AKIN'DAN AÇIKLAMA

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanının çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi.

Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi. Elbetteki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar." Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 3 savcı görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Konya’da meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Dualarımız ve tüm çabamız, hiçbir can kaybının yaşanmaması içindir." dedi. Konya’da meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlgili kurumlarımız, tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Dualarımız ve tüm çabamız, hiçbir can kaybının yaşanmaması içindir. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 24, 2025 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya'da çöken 3 katlı binayla ilgili "Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar." dedi. KOP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu için Konya'da bulunan Yılmaz, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bina çökmesi üzerine bölgeye geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, maalesef çok üzüntü verici bir hadiseyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Konya'da bir binada kendiliğinden bir yıkımın gerçekleştiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Az önce Valimizden bilgi aldık. Sağ olsun ilk andan itibaren Valimiz olay yerindeydi. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu bina kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş. Ruhsatı olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı, nedir durumları onlara bir an önce ulaşıp kurtarmak. Binadan çıkan iki vatandaşımız söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair. Çıkan vatandaşlardan böyle bir bilgi var. Tabi ki bunun dışında da vatandaşlarımızın olma ihtimali var binada. Her türlü çabayı kurumlarımız ortaya koyuyor. Gerek merkezi idare gerek yerel yönetim, bütün ilgili kurumlarımız sahada. Az önce Valimize sordum yeterli aracın gerecin olduğunu ifade etti. Her ihtimale karşı başka takviye unsurlar da harekete geçmiş durumda. Ama şu anda yeterli ekipman ve ekiple çalışma yürütüldüğü bilgisi aldık."

"ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR, İNCELEMELER YAPILIYOR" Yılmaz, enkaz altındaki vatandaşları sağ salim olarak çıkartmayı temenni ettiklerini ifade etti. Şu anda temel önceliğin bu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapılıyor. Şu an itibariyle bilgilerimiz bunlar. Temel önceliğimiz arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edilmesi. Profesyonel ekiplerimiz işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabi ki dua ve temenni ediyoruz, canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz inşallah. Bu konuda henüz söyleyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Ekiplerimiz çalıştıkça, olay netleştikçe Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız sizleri detaylı bir şekilde bilgilendirecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ile başka toplantılar vesilesiyle buradaydık. Olayı duyunca hemen buraya gelip görmek istedik. Geçmiş olsun, Cenab-ı Allah böyle hadiselerden muhafaza eylesin. Çalışan ekibe Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Onlardan iyi haberler almayı temenni ediyoruz. Elimizden gelen tüm gücümüzle çalışmaları sürdüreceğiz." Ekiplerin tüm gayretiyle çalıştığını vurgulayan Yılmaz, "Küçük yangın durumu söz konusu olabilir. Ahşap da var biliyorsunuz binada. Şu anda ekipler gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu anda kesinleşmiş herhangi bir bilgi yok. Temenni ederiz ki başka kişi olmasın ama kesin konuşabileceğimiz bir durumda değiliz. O konuda da her türlü araştırma yapılıyor, işte dinlemeler yapılıyor bir taraftan gördüğünüz gibi, bir taraftan ihtimali olan kişilerle ilgili araştırmalar yapılıyor ama henüz kesin söyleyeceğimiz bir bilgi söz konusu değil. Burada 7 dükkan, 14 daire var, altı dükkan. Cadde üzerindeki binalara benzer o noktada da şunu söyleyeyim hemen yan taraftaki binalar da boşaltılmış durumda her ihtimale karşı o anlamda da bir tedbir alınmış durumda." diye konuştu. CHP LİDERİ ÖZEL, VALİ AKIN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi İbrahim Akın'ı arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Vali Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileten CHP lideri Özel, arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanmasını ve arananlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.

"RESMİ KAYNAKLARDAN YAPILACAK AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN" İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması uyarısında bulundu. DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Devam eden çalışmalara ilişkin resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." BAKANLARDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Konya Selçuklu'da meydana gelen bina çökmesinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız ve Bakanlığımızın görevli personelleri olay yerinde çalışmalara nezaret etmektedir. Göçük altında kalan vatandaşlarımıza bir an evvel sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binanın çöktüğü haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Enkaz altında kalan kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Ekiplerimiz sahada, gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında, şunları kaydetti: "Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Canla başla çalışan arama-kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten, felaketten korusun."