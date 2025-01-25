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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi | Son dakika haberleri

        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüje ve ağaca çarpan otomobildeki Oğuzhan Dirmilli ile 20 yaşındaki Hacer Nilay Bahar hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:03 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:25
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        Önce refüje sonra ağaca çarptı! İki genç can verdi!
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        Denizli'de, Oğuzhan Dirmilli idaresindeki otomobil, sabaha karşı, Merkezefendi ilçesi Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce refüje sonra ağaca çarptı.

        KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

        Hacer Nilay Bahar, 20 yaşında hayatını kaybetti.
        Hacer Nilay Bahar, 20 yaşında hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre kazada, sürücü ile yanındaki Mislina Yarangüme ve Hacer Nilay Bahar yaralandı.

        ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

        Otomobili kullanan Oğuzhan Dirmilli de yaşamını yitirdi.
        Otomobili kullanan Oğuzhan Dirmilli de yaşamını yitirdi.

        Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dirmilli ve Bahar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mislina Yarangüme'nin tedavisi sürüyor.

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        #Denizli
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