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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kartalkaya'daki yangına ilişkin görevlendirilen bilirkişi heyeti, oteldeki incelemelerini tamamladı | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'daki yangına ilişkin görevlendirilen bilirkişi heyeti, oteldeki incelemelerini tamamladı

        Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de İTÜ öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:07
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        Kartalkaya'da bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.

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        Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.

        Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı.

        Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

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