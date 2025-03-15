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        Haberler Magazin Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın velayet kavgası polislik oldu - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın velayet kavgası polislik oldu

        Velayet krizi büyüyor. Mauro Icardi, mahkeme kararıyla kızlarını almak için Wanda Nara'nın evine gidince ortalık karıştı. İkili birbirine girdi, olaya polis müdahale etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 22:01 Güncelleme: 15.03.2025 - 23:07
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        Polis müdahale etti
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        Boşanma sürecinde olan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın velayet anlaşmazlığı, çocuklarının geleceği konusunda yaşanan fikir ayrılıklarıyla giderek derinleşiyor. Nara'nın çocuklarının Arjantin'de kalacağına, yaşamını yurt dışına sürdüremeyeceğine ilişkin mahkeme kararı çıkmasının ardından Icardi ile arasındaki gerilim iyice tırmandı. Bilindiği üzere Mauro Icardi, kızlarının velayetini almak ve yaşamını sürdüğü ülkeye götürmek istiyor.

        Bu gerilimin ortasında Mauro Icardi’nin kızlarını okuldan almaya gitmesi sonrasında Wanda Nara ile yaşadığı tartışma boğuşmaya dönüştü.

        SM Noticias’ın haberine göre; Ulusal Hakim Diego Coria’nın kararıyla kızlarının yurt dışına çıkarılmaması şartıyla 13 Mart’tan itibaren 15 gün içinde babalarına teslim edilmesine hükmedildi. Ancak Mauro Icardi’nin sevgilisi China Suárez ile İtalya’da olması nedeniyle bu karar hemen uygulanamadı.

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        Mauro Icardi, kızlarını almak için Wanda Nara’nın evine gittiğinde, çocuklardan biri evdeydi, diğeri ise dışarıdaydı. Evde olan kızı, evcil hayvanlarını da götürmek istedi. Bu durum, Icardi ve Nara arasında sert bir tartışmaya yol açtı.

        POLİS MÜDAHALE ETTİ

        Küçük kızın ağlaması üzerine Mauro Icardi, onu kucaklayarak zorla götürmeye çalıştı. İddiaya gör; Icardi bu sırada Nara'ya, asistanına ve olay yerine gelen polislere fiziksel müdahalede bulundu.

        Olay yerine gelen avukatlar ve güvenlik güçleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Wanda Nara’nın avukatı, Icardi’nin agresif tavırlarını kayıt altına aldıklarını ve müvekkilinin güvenliği için mahkemeye başvurduklarını belirtti.

        MAHKEME KARARI VE HUKUKİ SÜREÇ

        Savcılık, Mauro Icardi hakkında taciz, fiziksel ve sözlü şiddet nedeniyle işlem başlattı. Mahkeme, kızların anneleriyle kalmasına, Icardi'nin eve girmesinin yasaklanmasına ve binanın girişine güvenlik amacıyla polis aracı yerleştirilmesine karar verdi.

        Olayın ardından psikolojik destek ekipleri, hem küçük kıza hem de Wanda Nara'ya destek sağladı. Yaşanan bu gelişmelerle Nara ve Icardi arasındaki velayet süreci daha da karmaşık bir hale geldi.

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

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