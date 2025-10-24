Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı: Ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu!

        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı: Ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu!

        Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi play-off turunda elendiği Benfica'nın başına geçmişti. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili itirafta geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 19:32 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:32
        • 1

          Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz'de eleştirileri üzerine çekmiş durumda. Benfica son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United'a 3-0 kaybetti.

        • 2

          Mourinho, Benfica’nın ligde oynayacağı Arouca maçı öncesinde yapılan basın toplantısında ise kendisine sorulan, “Benfica’nın kadrosu kötü mü?” sorusunu cevaplarken, beklenmedik Kerem Aktürkoğlu yanıtını verdi.

        • 3

          “KEREM’İ BENFICA’DAN ALMAK İSTEDİM”

          Mourinho, konuşmasının başında, “Benfica'nın kadrosunu o kadar çok beğendim ki, onlardan çok önemli bir oyuncuyu almak istedim (Kerem Aktürkoğlu). Bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Belki de Fenerbahçe'den ayrılmamın sebeplerinden biri de buydu. Oyuna bakış açımda temel bir rol oynadığını düşündüğüm bir oyuncuyu Benfica'dan alamamanın verdiği hayal kırıklığı.” dedi.

        • 4

          “NE FENERBAHÇE’DE NE BENFICA’DA ONUNLA OLAMADIM”

          Portekizli teknik adam konuşmasının devamında, “(Benfica) Kadrosundaki değişime dolaylı da olsa katkıda bulunmuş olmam büyük bir üzüntü kaynağı. Bu benim hatam. Onu yanımda tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ve sonunda Fenerbahçe'de veya Benfica'da onunla olamadım.” dedi.

        • 5

          "TEK BİR OYUNCU BİLE..."

          "Hepimiz bir şeylerin eksik olduğunu düşünürüz; bu 10, 15 ya da 5 oyuncu değildir. Bazen belirli bir profile sahip tek bir oyuncu bile tüm takımın dengesini değiştirebilir."

        • 6

          "1-2 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

          "Bence ocak ayında Benfica bir ya da iki takviye alacak ve bu oyuncular takıma yardımcı olacak. Genç oyunculara şans vermeyi seven biri varsa, o benim. Varane’ı, Petr cech’i ben oynattım. Bu tür oyuncularla ilgili bir geçmişim var. Kadroda bu tip gençlerin bulunmasından tamamen yanayım. Bazıları çok yükselecek, bazıları ise o kadar değil. Ama ben iyimserim."

        • 7

          "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

          "Şampiyonlar Ligi’nde puanlar toplamaya başladığımızda, gruptan çıkmak için mücadele edebileceğimize inanıyorum."

        • 8
        Yazı Boyutu
