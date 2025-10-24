Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Meliha Keskin (39), toprağa verildi. Karakaya’dan ayrıldıktan sonra eğitimine devam eden Meliha Keskin’in öğretmen olma hayali kurduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre korkunç olay, dün saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde 5 yıl önce boşandığı eşi Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen, kurtarılamadı. Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Keskin’in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Birçok suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Ferhat Karakaya'nın emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği ve ‘namusumu temizledim’ dediği öğrenildi. Karakaya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meliha Keskin’in babası İsmail Keskin, "Ferhat’ın kızımdan boşandıktan sonra başka biriyle yaşadığını duyduk. Kızımı çok aldattı. Olayı devamlı iyi tarafa çevirdik ama olmadı. Üniversitede son sınıfta okuyordu. Bundan sonra davanın takipçisi olacağız" dedi.

17 yaşındayken Ferhat Karakaya ile evlenen Keskin’in hayalinin öğretmenlik olduğu ve boşandıktan sonra tekrar üniversiteye döndüğü belirlendi. Meliha Keskin'in 3 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

Öte yandan Ferhat Karakaya’nın Meliha Keskin’den boşandıktan sonra başka biriyle birliktelik yaşadığı ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Ayrıca Ferhat Karakaya’ya yaklaşık 1 yıl boyunca elektronik kelepçe tedbiri uygulandığı, Meliha Keskin’in yenileme talebi olmaması üzere devam etmediği öğrenildi.

Meliha Keskin’in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Cenazeye Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Meliha Keskin’in babası İsmail Keskin, ailesi ve yakınları katıldı. Meliha Keskin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yaptıkları eylemin siyasi olmadığını, bir vicdan çağrısı olduğunu vurgulayan Çoban, "Özgecan, Ceren, Pınar, Şule, Emine, İkbal, Ayşenur, adını duyamadığımız sessizce yok edilen nice kadın için buradayız. Biz artık korkmak istemiyoruz, bir kişi daha eksilmesin diye buradayız. Önlem istiyoruz, güvenli bir üniversite istiyoruz." dedi.

Bir genç kadının hayalleriyle aralarından koparıldığına dikkati çeken Çoban, yaşamı elinden alınan tüm kadınlar adına Edebiyat Fakültesi önünde toplandıklarını dile getirdi.

Daha sonra öğrenciler, ellerindeki gül ve karanfilleri, Keskin'in tüfekle vurulduğu alana bıraktı.

Çeşitli pankartlar taşıyan öğrenciler, Keskin ve tüm öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

AA'da yer alan habere göre üniversite öğrencileri de Meliha Keskin'in fakülte binası önünde pompalı tüfekle öldürülmesini protesto etti. Fakülte binasının öğrenci girişinde bir araya gelen öğrenciler, siyah renkli kıyafetler giyip yakalarına Meliha Keskin'in fotoğrafını astı.

Konuşmaların ardından öğrenciler sloganlar atarak ERÜ Rektörlüğü binasına yürüdü. Burada öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Kampüsün dışarıya kapanması sağlık kampüsünün de hastane geçişleri açısından ayrı bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalarımız zaten var. Özellikle güvenlik noktalarındaki geçişlerde bütün kontroller yapılıyor. Bu kontrollerle ilgili biz gerekli işlemleri başlatmış durumdayız." diye konuştu.

Kadına şiddete karşı olduklarını belirten Altun, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Öğrencilerin Rektörlük binası önündeki eylemleri sürüyor. Öte yandan, yaşanan olayın ardından Erciyes Üniversitesi giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı, kampüs alanına giren bazı araçların arandığı görüldü.