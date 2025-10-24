Fenerbahçe'nin Stuttgart galibiyeti Alman basınında!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Alman basını, kritik mücadeleye geniş yer ayırdı.
BILD: İSTANBUL CEHENNEMİNDE KAYBETTİ
Bild, mücadele için "Stuttgart, İstanbul cehenneminde kaybetti" manşetini attı.
ZVW: HAVAYI BİLE TİTRETEN GÜRÜLTÜ
ZVW, "Stadyumda 45 bin kişi vardı; havayı bile titreten bir gürültü ve bu alev alev yanan kazanın ortasında, Avrupa sahnesinde rekabet etmekten daha fazlasını başarabileceğini göstermek isteyen bir Stuttgart takımı. Ancak sonuç, Avrupa Ligi'nde 0-1'lik dar bir yenilgiydi." ifadelerini kullandı.
WELT: STILLER'İN HATASI 1 PUANA MAL OLDU
Welt, Stuttgart forması giyen Stiller'in hatasını öne çıkararak "Stiller'in hatası Stuttgart'a İstanbul'da bir puana mal oldu" manşetini attı.
KICKER: STUTTGART KIL PAYI YENİLDİ
Kicker ise "Stuttgart, Fenerbahçe'ye kıl payı yenildi" manşetini attı ve temsilcilerinin fırsatları değerlendiremediğini kaydetti.
