        İstanbul'da sağanak yağış | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sağanak yağış

        İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak gece saatlerinde etkili olmaya devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 04:32 Güncelleme: 25.10.2025 - 06:23
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

        • 2

          Bu uyarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak, gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda etkisini gösterdi.

        • 3

          Taksim de yağışın etkili olduğu noktalardan biri oldu. Uyarıları dikkate alanlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, kimileri de etkisini artıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

        • 4

          Ani bastıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

        • 5

          Yağışla birlikte yer yer gök gürültüsü duyulurken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

        • 6

          Kent genelinde devam eden yağışın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi.

        • 7

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

        • 8

          Özellikle Beyoğlu'nda aniden bastıran yağmur nedeniyle kimi vatandaşlar şemsiyesini açarken kimi de yağmurdan kaçmak için açık olan mağazalara sığındı.

        • 9

          Sağanak nedeniyle Taksim'de cadde ve sokaklar sular altında kalırken, İstiklal Caddesi de göle döndü.

