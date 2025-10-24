Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'deki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko! - Basketbol Haberleri

        Euroleague'deki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!

        EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.10.2025 - 22:40 Güncelleme: 24.10.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 yendi.

        Bu sonuçla sarı-lacivertliler 3. galibiyetini elde etti. Lacivert-beyazlılar ise 4. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

        Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, boyalı alanı savunmakta sorun yaşasa da dış atış isabetleriyle 5. dakikayı 13-8 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, pota altından rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermezken, lacivert-beyazlılar üç sayı çizgisinin gerisinden 8'de 5 isabetle oynadı. Anadolu Efes, ilk çeyreği 24-18 üstün geçti.

        İkinci periyot dengeli bir oyuna sahne oldu. Karşılıklı basketlerin olduğu bu çeyreğin ilk bölümünde 28-28'lik eşitlik sağlandı. Periyodun ikinci kısmında oyunda tempo artarken iki takım da boyalı alandan skor üretti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin'in üç sayılık basketiyle ilk yarının bitimine 30 saniye kala maçta ilk kez öne geçti: 43-44. Sarı-lacivertli takım, derbide soyunma odasına da 44-43 önde girdi.

        Üçüncü çeyrekte savunmalar ön plana çıktı. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği derbide final periyoduna 58-58'lik eşitlikle gidildi.

        Fenerbahçe Beko, son çeyreğe Colson ve Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketlerle başlayarak 6 sayılık (58-64) fark yakaladı. İki ekip de periyodun ortalarında peş peşe top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler, Wilbekin'in dış atışıyla 35. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 62-69. Üst üste hücumlardan eli boş dönen Anadolu Efes, kalan sürede farkı kapatamadı. Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 79-69 kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Habertürk Anasayfa