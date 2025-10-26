Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU (Kasımpaşa'da kazanan yok) - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golünü Cengiz Ünder kaydederken; lacivert-beyazlıların golü ise Claudio Winck'ten geldi. Ayrıca konuk takımda Tammy Abraham bir de penaltı kaçırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'da kazanan yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Beşiktaş'ın golünü 5. dakikada Cengiz Ünder kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 33. dakikada Claudio Winck'le karşılık verdi. Ayrıca Beşiktaş'ta Tammy Abraham, 32. dakika penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu seonucun ardından Beşiktaş 17 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puana ulaştı.

        Ligin 11. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

        REKLAM

        RAFA SILVA 32 MAÇ SONRA KADRODA YOK!

        Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, 32 maç sonra formasından uzak kaldı.

        Geçen sezon ligde oynanan 36 maçın 35'inde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart cezasından dolayı Sivasspor deplasmanında görev yapamamıştı.

        Rafa Silva, 8 Şubat tarihinden bu yana Beşiktaş'ın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa macerasında aralıksız 32 mücadelede forma giydi.

        Portekizli hücum oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alamadı.

        KALE ERSİN'E EMANET

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçında kaleyi yine Ersin Destanoğlu korudu.

        Son haftalarda performansı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından tartışılan tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Konyaspor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da yedek soyundu.

        Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez formanın sahibi oldu.

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Cerny'nin yerden kaleye çektiği şutta top altıpasın sağındaki Cengiz Ünder'e pas oldu. Oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        12. dakikada Cengiz Ünder'in ara pasına hareketlenen Abraham'ın ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'ten seken top Opoku'ya çarptı ve kaleye yöneldi. Opoku, pozisyonun devamında meşin yuvarlağın son anda kaleye girmesine izin vermedi.

        26. dakikada sağdan kullanılan kornerde iyi yükselen Szalai'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

        27. dakikada Cerny'nin ceza sahası sağ çaprazından savunmaya rağmen yerden çektiği şutta top yan direkten oyun alanına döndü.

        31. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Cerny'nin ara pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Abraham, Opoku'nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

        32. dakikada Abraham'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

        33. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Frimpong'un sol çizgiden ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Winck'in kafa vuruşunda top Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        49. dakikada Espinoza'nın sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Szalai'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topu çelmeyi başardı.

        57. dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte son anda dokunan Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top yan direkten döndü.

        61. dakikada sağdan Orkun Kökçü'nün arka direğe yaptığı ortada müsait durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Toure'nin yerden şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

        79. dakikada Beşiktaş net golü kaçırdı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı frikikte arka direkte altıpas içindeki Toure, uygun durumda topu üstten dışarı gönderdi.

        80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan kale önüne ortasında Rashica'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        90+1. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda kaleci Gianniotis üzerine gelen topu çıkardı.

        90+3. dakikada Gueye'nin ceza sahası sol çaprazından arka direğe yaptığı ortada Jota Silva'nın ters kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu son anda topun ağlarla buluşmasını engelledi.

        Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

        Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Winck (Dk. 90+4 Arous), Baldursson, Cafu (Dk. 66 Cem Üstündağ), Frimpong, Diabate (Dk. 84 Ali Yavuz Kol), Fall (Dk. 90+4 Emre Taşdemir), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Gueye)

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder (Dk. 75 Rashica), Cerny (Dk. 84 Mustafa Hekimoğlu), Toure, Abraham (Dk. 75 Jota Silva)

        Goller: Dk. 5 Cengiz Ünder (Beşiktaş), Dk. 33 Winck (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 74 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 88 Espinoza (Kasımpaşa)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Habertürk Anasayfa