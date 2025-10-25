Habertürk
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi | Sağlık Haberleri

        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi

        ABD'de yapılan bir araştırma, idrar yolu enfeksiyonlarının önemli bir kısmının E. Coli (STEC) bakterisi taşıyan tavuk, hindi, domuz ve sığır eti tüketimiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:32
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        ABD ve İngiltere'den bilim insanları, Güney California'da 2017-2021 yıllarında E. Coli bakterisinin bulunduğu 2 bin 300'ü aşkın idrar örneğini ve aynı dönemde bölgedeki büyük marketlerden toplanan 3 bin 300'den fazla et numunesi inceledi.

        Değerlendirilen idrar yolu enfeksiyonu vakalarının yaklaşık beşte birinin E. Coli bulaşmış et tüketiminden kaynaklanmış olabileceğine işaret eden araştırmacılar, numunelerde en yüksek E. Coli bulaşı oranının tavuk ve hindi etinde tespit edildiğini belirtti.

        Araştırmacılar, E. Coli bulunan et ürünlerinin, mutfakta temas yolu ya da çiğ ve az pişmiş tüketimle bağırsaklara geçtiğini, buradan da üretraya ulaşarak idrar yoluna enfeksiyon taşıyabildiğini ifade etti.

        Et üreticileri ve denetleyici kurumların, E. Coli bulaşını azaltmaya yönelik daha sıkı önlemler alması gerektiği vurgulanan çalışma kapsamında, kurumlara, paketlemede sıvı sızıntısının engellenmesi ve hijyen standartlarının yükseltilmesi önerilerinde bulunuldu.

        Araştırmanın sonuçları, mBio adlı bilimsel dergide yayımlandı.

        Yazı Boyutu
