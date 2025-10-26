Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın 11'i... - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Ligde namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar bu maçtan da galip ayrılarak puan farkını korumayı hedefliyor. İşte Okan Buruk'un Göztepe karşısındaki muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.10.2025 - 09:19 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

          RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

          Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi.

          Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.

        • 2

          GALATASARAY'DA 3 EKSİK

          İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

          Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

          Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

        • 3

          DAVINSON SANCHEZ, SARI KART SINIRINDA

          Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

          Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, bu maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

        • 4

          SAHASINDA 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

          RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

          Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

        • 5

          LİGDE 17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı.

          Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

          Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.

        • 6

          SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

          Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı.

          Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor takip etti.

          Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

        • 7

          LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI KARŞILAŞACAK

          Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor.

          Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu.

          Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

        • 8

          OSIMHEN, TEKNİK DİREKTÖR OKAN BURUK'U YAKALAMAYA ÇALIŞACAK

          Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak.

          Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Okan Buruk'u yakalayacak.

        • 9

          FİLELERİ HAVALANDIRMASI HALİNDE GÖZTEPE'YE 100. GOLÜNÜ ATACAK

          Galatasaray, Göztepe'nin filelerini 1 kez daha havalandırması durumunda rakibine Süper Lig'deki 100. golünü atacak.

          Süper Lig tarihinde 62 maçta Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, bugün de ağları sarsması halinde İzmir ekibine karşı 100. golünü kaydedecek.

        • 10

          GALATASARAY KRİTİK DÖNEMEÇTE

          Milli aradan sonra RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'in formda takımlarından Göztepe'yi ağırlayacak.

          İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmir ekibiyle oynayacağı maçtan sonra ligin 11. haftasında 1 Kasım'da Trabzonspor'u konuk edecek.

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a da 5 Kasım'da konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım'da Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının ardından milli arayla yoğun fikstürü geride bırakacak.

        • 11

          İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

          Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

