Okan Buruk kararını verdi: İşte Galatasaray'ın 11'i...

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor takip etti.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.