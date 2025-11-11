Gürcistan'da Türkiye'ye ait askeri uçak düştü: Acı haberler şehit ailelerine verildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililerce ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Büyükçekmece'de bulunan evine gelen askeri yetkililere tedbir amaçlı sağlık görevlileri de eşlik etti.

Haberi alan şehidin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Evin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziyede bulundu.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın şehadet haberi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

8 Kasım Mahallesi'nde yaşayan baba Nedim ve anne Nurdan Karaca'ya şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ile Belediye Başkanı Murat Gerenli, eve gelerek aileye taziye dileklerini iletti.

Şehidin babası Nedim Karaca'nın emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Baba Ünal, oğluyla dün telefonla görüştüğünü ve oğlunun göreve gideceğini kendisine söylediğini ifade etti.

Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ve askeri yetkililer, 54 yaşındaki Özcan'ın annesi Şaziye ve babası Mehmet Özcan'a hastanede şehadet haberini verdi.

Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik etti.

Şehit Mercan'ın geçen yıl evlendiği ve üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit İbbiği'nin, 2 çocuklu ailenin büyük oğlu olduğu ve Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi.

Şehidin Yaydiğin köyündeki baba evini ziyaret eden yetkililer, baba Rüştü, anne Yurdagül ve kardeşi Bülent İbbiği'ne şehadet haberini vererek, taziye dileklerini iletti.

Şehidin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anne ve babanın, şehidin eşinin hamile olmasından dolayı Kayseri'de oldukları belirtildi.

Evde şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Ongan'ın, Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığı ve bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı ile diğer ilgililer, şehadet haberini Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden baba Ali Ongan ve anne Hatice Ongan'a, sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

Şehit Kuran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kuran ailesinin yakınları, komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi.

Haberin duyulmasıyla Kuyucu ailesinin akrabaları ve komşuları da taziye için eve geldi.

Evli olduğu ve Amasya'da görev yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki şehit Kuyucu'nun baba ocağının bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

"Oğlum şehit oldu. Vatan sağ olsun. Bu vatan için ben bile gider savaşır, şehit olurum. Bugün Azerbaycan'daki tören alayını alıp getirmek için gitmişlerdi. Kendisinden de haber alıyorduk. Milletimizin başı sağ olsun."

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberi, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Kaplan'ın Cumara Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve diğer yetkililer, şehit ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

Acı haberi alan Kaplan ailesinin yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.