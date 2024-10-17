Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bodrum'un rakipleri belli oldu

        Bodrum'un rakipleri belli oldu

        Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, 'Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri' olan "Best of the World 2025 Readers' Choice" seçkisinin finalistlerini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:32 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin gözde tatil destinasyonu Bodrum, dünyanın en iyileri arasında yer alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

        Bodrum

        National Geographic Travel’ın 46.5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulan finalistler, Bodrum’un büyüleyici atmosferini ve Akdeniz’in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguluyor.

        Ho Chi Minh City

        REKLAM

        National Geographic, Bodrum’un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

        New Orleans

        '2025 Dünyanın En İyileri' listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu.

        Cusco

        Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında; Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.

        Sarajevo

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BODRUM
        #National Geographic Travel
        #ho chi minh city

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Habertürk Anasayfa