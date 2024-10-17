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        Haberler Dünya 7 yaşındaki bir kız çocuğu, açık ateşten fışkıran elektronik sigara asidi nedeniyle gözünü kaybetti | Dış Haberler

        7 yaşındaki bir kız çocuğu, açık ateşten fışkıran elektronik sigara asidi nedeniyle gözünü kaybetti

        İrlanda'nın Dublin kentinde yaşayan Ruby Grainger, dondurmacı arabasına giderken yolun yanındaki çimlerde yakılmış ateşin içindeki elektronik sigaranın patlaması üzerine bir gözünü kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:28
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        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
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        Dublin'de 7 yaşındaki genç bir kız, dramatik bir olay sonucu bir gözünü kaybetti. Küçük Ruby Grainger'in hayatı, oturduğu sitenin yeşil alanında yürürken değişti.

        Ruby, çimenlerin üzerindeki açık ateşin yanından geçerken sağ gözüne bir şey saplandı ve gözünden kan fışkırmaya başladı. Doktorlar, ateşe atılan elektronik sigaranın pilinin ve akü asidinin patlaması sonucu parçaların Ruby'nin gözüne geldiğini belirtti.

        Annesi Ciara Grainger, "Dondurma arabasına doğru yürüyordu ve tam geri dönerken yüzünde bir şey patladı. Tek duyduğum çığlıklardı, kendini kaybetmişti, yüzünden kanlar akıyordu. Onu göğsüme bastırdım ve ambulansı aradım, çılgına dönmüştüm." dedi.

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        Ruby ambulansla Tallaght Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar ilk müdahalede Ruby'nin gözünde bir şey bulamadıklarını söyledi. Hemen ardından Ruby, acil ameliyat için Royal Victoria Göz ve Kulak Hastanesi'ne nakledildi ve aile daha sonra trajik haberi aldı.

        "Böyle bir olayı ilk kez görüyoruz"

        Doktorlar, böyle bir olaya ilk kez şahit olduklarını ve Ruby'nin gözünü almak zorunda olduklarını annesine iletti.

        "Daha önce de patlamalar gördük ama gözün tamamının kaybedildiği bir olayı ilk kez yaşıyoruz"

        Anne Ciara, "Çocuğumun tüm hayatı değişti, benimki de öyle. O gözünü kaybettiğinde ben de kendi gözümü kaybettim. Ona kendi gözümü verebilseydim, verirdim. Onun için her şeyimi verirdim, o sadece yedi yaşında ve bu onun başına asla gelmemeliydi. Buna inanamıyorum" dedi.

        Genç Ruby'ye şimdi bir protez göz takılması gerekecek. İyileşmesi halinde altı hafta içinde ameliyat olabilmesini umuyorlar.

        Anne, genç kızı için adaletin yerini bulmasını umuyor ancak yangını kimin çıkardığını bulmanın 'samanlıkta iğne aramak' gibi olduğunu söylüyor.

        Ciara şunları ekledi:

        "Burada arazide o kadar çok yangın çıkıyor ki, bu normal bir şey. Hastaneden eve dönerken orada yine bir yangın çıktı. Bu tüm yıl boyunca böyle. Olan biten her şey beni endişelendiriyor, çocuklar için dışarısı iyi değil. Bir dahaki sefere başka bir çocuğun yüzü olacak."

        Ruby'nin tıbbi masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak için bir GoFundMe kuruldu.

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