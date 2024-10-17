Galatasaray'ın eli rahatladı: Borçsuzluk kağıdı alındı!

Galatasaray'da Yıllık Olağan Genel Kurul'da yüzde 90'ın üzerinde oy oranı ile ibra edilen Dursun Özbek ve yönetimi mali açıdan da mesaiye başladı.

Geçen ay futbolculara 10 milyon Euro'ya yakın ödeme yapan sarı-kırmızılı idareciler, ekim başı itibarıyla halen yatmayan şampiyonluk primlerini de ödemeye başladı.

Futbolculara 3 milyon Euro'dan fazla prim ödemesi gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, kalan bölümle birlikte Fenerbahçe derbisinin primini de bu ay sonuna kadar ödemeyi hedefliyor.